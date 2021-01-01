"مايكروسوفت" تعد مستخدمي "ويندوز" بميزة استثنائية في العام المقبل

قدمت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية وعدا إلى مستخدمي نظام تشغيلها الأشهر في العالم "ويندوز" بميزة استثنائية في العام المقبل.
وأوضحت "مايكروسوفت" وفق ما نشره موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص أن تطبيقات "أندرويد" الشهيرة، ستكون موجودة على الأجهزة العاملة بنظام تشغيل "ويندوز" سواء على الحاسبات الشخصية أو المحمولة.
وأشار التقرير إلى أن مايكروسوفت تجهز نظاما محدثا من نظام تشغيل "ويندوز 10" سيطلق عليه "ويندوز 10 إكس"، والذي سيتضمن مجموعة من التحسينات الكبرى، والتي من أبرزها توفير تطبيقات الأندرويد.
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