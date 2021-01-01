"مايكروسوفت" تعد مستخدمي "ويندوز" بميزة استثنائية في العام المقبل

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صورة الخبر: "مايكروسوفت" تعد مستخدمي "ويندوز" بميزة استثنائية في العام المقبل
"مايكروسوفت" تعد مستخدمي "ويندوز" بميزة استثنائية في العام المقبل

قدمت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية وعدا إلى مستخدمي نظام تشغيلها الأشهر في العالم "ويندوز" بميزة استثنائية في العام المقبل.

وأوضحت "مايكروسوفت" وفق ما نشره موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص أن تطبيقات "أندرويد" الشهيرة، ستكون موجودة على الأجهزة العاملة بنظام تشغيل "ويندوز" سواء على الحاسبات الشخصية أو المحمولة.

وأشار التقرير إلى أن مايكروسوفت تجهز نظاما محدثا من نظام تشغيل "ويندوز 10" سيطلق عليه "ويندوز 10 إكس"، والذي سيتضمن مجموعة من التحسينات الكبرى، والتي من أبرزها توفير تطبيقات الأندرويد.

ومن المتوقع أن يصل تحديث نظام "ويندوز 10 إكس" الجديد في النصف الأول من عام 2021 المقبل.

كما ستطرح مايكروسوفت في نظام "ويندوز 10 إكس" خدمة تخزين سحابي جديدة أطلقت عليها اسم "كلاود بي سي"، وسيمكنها بث الألعاب بقدرات أكثر حتى لو كان جهازك بعيدا عن متناول يدك.

المصدر: سبوتنيك

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