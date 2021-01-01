أشار المدون الشهير "جون بروسير" إلى أن هواتف iPhone 13 التي ستطرح العام القادم قد تأتي بتعديلات جديدة لم توجد في هواتف آبل من قبل.
وتبعا للمدون فإن "آبل تعمل على تطوير هواتف آيفون لا تشحن عن طريق الأسلاك كما هو الحال مع هواتفها الحالية، أي أنها ستعتمد على الشحن اللاسلكي".
وأشار إلى "أن نموذجا واحدا على الأقل من هواتف iPhone 13 المنتظرة سيأتي دون منفذ تقليدي للشحن اللاسلكي، أي أنه سيعتمد في شحن البطارية فقط على شاحن MagSafe اللاسلكي المغناطيسي".
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التعليقات على تعديل غير متوقع قد تدخله آبل على هواتف iPhone 13 المنتظرة!
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