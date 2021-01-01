ثورة تقنية جديدة في عالم شحن الهواتف الذكية

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ثورة تقنية جديدة في عالم شحن الهواتف الذكية

أعلن علماء من كوريا الجنوبية عن ثورة تقنية جديدة في عالم شحن الهواتف الذكية، حيث ابتكروا شاحنًا يعمل بالأشعة تحت الحمراء.

ووفقا لموقع "Mydrivers"، فإن المسافة بين الهاتف الذكي والشاحن الجديد يمكن أن تصل إلى عدة أمتار، مشيرين إلى أن فقدان الطاقة شبه معدوم باستخدام هذه التقنية.

كما تتضمن هذه التقنية أيضًا شحن عدة هواتف في آن واحد، حيث يجب أن يمتلك الهاتف أجهزة استقبال خاصة بالشاحن يتم ضبطها على نطاقات مختلفة من الأشعة تحت الحمراء.

يعتبر الباحثون أن تقنيتهم ​​آمنة تمامًا على الإنسان والحيوان.

ويستعد العلماء لطرح الشواحن الثورية للاستخدام التجاري، وستظهر هواتف في المستقبل القريب تدعم خاصية الشحن بالأشعة تحت الحمراء.

المصدر: اخبار اليوم

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