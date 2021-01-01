

ببطارية 6000 مللي أمبير.. شاومي تطلق هاتف POCO M3 .. فيديو ببطارية 6000 مللي أمبير.. شاومي تطلق هاتف POCO M3 .. فيديو

أطلقت شركة شاومى الصينية، رسميا، هاتفها POCO M3، من فئة الهواتف المتوسطة، بعدد من الإمكانات الكبيرة التى ستجعله ينافس الهواتف المتوسطة من الشركات الأخرى، وتعد هذه المرة الأولى التى تطلق فيها شاومى هاتفا بمثل هذه القدرات تحت علامتها التجارية POCO ، وذلك بالإضافة إلى سعره الرخيص.



وحسب موقع XDA Developers فإن هاتف POCO M3 أتى بشاشة قياس 6.53 بوصة، من نوع IPS LCD ، وجودة +FHD ، ودقة 2340×1080 بيكسل، مع معدل تحديث الشاشة 60 هرتز فى الثانية، بالإضافة إلى طبقة حماية Gorilla Glass 3 من الكسر والخدش، مع مستشعر للبصمة مثبت على جانب الهاتف.



ويأتى هاتف POCO M3 بـ 3 كاميرات خلفية، الأساسية دقة 48 ميجا بيكسل، والثانية كاميرا بزاوية واسعة 16 ميجا بيكسل ، أما الثالثة فتأتى بمستشعر ماكرو للتكبير بدقة 2 ميجا بيكسل، أما كاميرا السيلفى فتبلغ دقتها 8 ميجا بيكسل.

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ويعمل هاتف POCO M3 بمعالج جيد من نوع Snapdragon 662 يناسب الفئة المتوسطة من الهواتف، وذلك بعدما استبدله شاومى بمعالج MediaTek Helio G80 الذى كانت تأتى به هواتف بوكو السابقة، ليصبح المعالج الجديد أفضل وبكفاءة أعلى فى استهلاك الطاقة والأداء، مع ذاكرة عشوائية سعة 4 جيجا بايت رام، و نسختين من مساحة التخزين الداخلية 64 و 128 جيجا بايت، بالإضافة إلى بطاقة قابلة للتوسعة من نوع microSD .ويحتوى هاتف POCO M3 على بطارية كبيرة تبلغ سعتها 6000 مللى أمبير فى الساعة، تدعم الشحن السريع اللاسلكى بقوة 22.5 واط، كما تدعم الشحن السلكى، مع بلوتوث 5.0 ، ومقبس صوت 3.5 مللم ، مع نظام تشغيل أندرويد 10 ، وكذلك واجهة مستخدم للسوفت وير MIUI 12 .ويبلغ سعر هاتف POCO M3 حوالى 150 دولارا لأصغر نسخة أى ما يعادل حوالى 2350 جنيها مصريا، أما نسخة 128 فتبلغ 170 دولارا أى ما يعادل حوالى 2660 جنيها مصريا، ومن المقرر أن يصدر الهاتف للبيع بداية من يوم 27 نوفبر الجارى فى الصين وأوروبا، وستصدره شاومى بعدها بعدة أيام فى جميع دول العالم.