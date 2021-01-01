يعد Google Pixel 4a أحدث الهواتف الذكية التى تم الكشف عنها مؤخرا من قبل جوجل، وواحد من الهواتف متوسطة التكلفة ذات المواصفات الجيدة، لذا فيما يلى يلى مقارنة بينه وبين هاتف iPhone 12 الذى أطلقته شركة أبل مؤخرا في أحدث إصدار لأجهزتها خلال العام الجارى كما يلى:
حجم الشاشة:
iPhone 12: حوالي 6.1 بوصة.
جوجل Pixel 4a: حوالي 5.8 بوصة.
دقة الشاشة:
iPhone 12: حوالي 2532 × 1170 بيكسل.
جوجل Pixel 4a: حوالي 2340 × 1080 بيكسل.
المعالج:
iPhone 12: معالج Apple A14
جوجل Pixel 4a: معالج Qualcomm Snapdragon 730
الرام:
iPhone 12: حوالي 3GB
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على إيه الفرق .. مقارنة بين هاتفى iPhone 12 و Google Pixel 4a
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق