

إيه الفرق .. مقارنة بين هاتفى iPhone 12 و Google Pixel 4a إيه الفرق .. مقارنة بين هاتفى iPhone 12 و Google Pixel 4a

يعد Google Pixel 4a أحدث الهواتف الذكية التى تم الكشف عنها مؤخرا من قبل جوجل، وواحد من الهواتف متوسطة التكلفة ذات المواصفات الجيدة، لذا فيما يلى يلى مقارنة بينه وبين هاتف iPhone 12 الذى أطلقته شركة أبل مؤخرا في أحدث إصدار لأجهزتها خلال العام الجارى كما يلى:





حجم الشاشة:

iPhone 12: حوالي 6.1 بوصة.

جوجل Pixel 4a: حوالي 5.8 بوصة.





دقة الشاشة:

iPhone 12: حوالي 2532 × 1170 بيكسل.



جوجل Pixel 4a: حوالي 2340 × 1080 بيكسل.





المعالج:

iPhone 12: معالج Apple A14



جوجل Pixel 4a: معالج Qualcomm Snapdragon 730





الرام:

iPhone 12: حوالي 3GB

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جوجل Pixel 4a: حوالي 6GBالسعة الداخلية:iPhone 12: حوالي 128GBجوجل Pixel 4a: حوالي 128GBنظام التشغيل:iPhone 12: نظام iOS (14.x)جوجل Pixel 4a: نظام Android (10)البطارية:iPhone 12: حوالي 2815 mAhجوجل Pixel 4a: حوالي 3140 mAh