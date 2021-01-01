إيه الفرق .. مقارنة بين هاتفى iPhone 12 و Google Pixel 4a

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إيه الفرق .. مقارنة بين هاتفى iPhone 12 و Google Pixel 4a

يعد Google Pixel 4a أحدث الهواتف الذكية التى تم الكشف عنها مؤخرا من قبل جوجل، وواحد من الهواتف متوسطة التكلفة ذات المواصفات الجيدة، لذا فيما يلى يلى مقارنة بينه وبين هاتف iPhone 12 الذى أطلقته شركة أبل مؤخرا في أحدث إصدار لأجهزتها خلال العام الجارى كما يلى:


حجم الشاشة:
iPhone 12: حوالي 6.1 بوصة.
جوجل Pixel 4a: حوالي 5.8 بوصة.


دقة الشاشة:
iPhone 12: حوالي 2532 × 1170 بيكسل.

جوجل Pixel 4a: حوالي 2340 × 1080 بيكسل.


المعالج:
iPhone 12: معالج Apple A14

جوجل Pixel 4a: معالج Qualcomm Snapdragon 730


الرام:
iPhone 12: حوالي 3GB

جوجل Pixel 4a: حوالي 6GB


السعة الداخلية:
iPhone 12: حوالي 128GB

جوجل Pixel 4a: حوالي 128GB


نظام التشغيل:
iPhone 12: نظام iOS (14.x)

جوجل Pixel 4a: نظام Android (10)


البطارية:
iPhone 12: حوالي 2815 mAh

جوجل Pixel 4a: حوالي 3140 mAh

المصدر: اليوم السابع

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