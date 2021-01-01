

أفضل هواتف Samsung في نوفمبر 2020 – اختيار جوال بلس أفضل هواتف Samsung في نوفمبر 2020 – اختيار جوال بلس

نظرًا للعدد الهائل من الأجهزة التي تصدرها سامسونج كل عام، فإن العثور على أفضل هواتف Samsung يمكن أن يكون في كثير من الأحيان تحديًا لمعظم المستخدمين. لا يهم إذا كنت تريد جهازًا رئيسيًا أو جهازًا اقتصاديًا. تقدم Samsung الكثير من الخيارات في جميع الفئات السعرية.



لتسهيل العثور على أفضل ما يناسب احتياجاتك، قام فريق عمل جوال بلس بإعداد هذه القائمة لأفضل هواتف Samsung الذكية 2020. سنشرح بدقة سبب دخول الجهاز إلى قائمتنا. سيساعدك هذا المقال في تجاوز الحيرة والاختيار ومعرفة ما هو أفضل هاتف Samsung حقًا.



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قائمة أفضل هواتف Samsung لشهر نوفمبر 2020

Samsung Galaxy S20 Ultra: أفضل هاتف سامسونج – عملاق المواصفات:

Samsung Galaxy Note 20 Ultra: أفضل هاتف سامسونج من حيث الإنتاجية:

Samsung Galaxy S20 FE أفضل هواتف Samsung في نوفمبر 2020 – رائد صغير الحجم:

Samsung Galaxy Z Fold 2: أفضل هاتف – قابل للطي:

Samsung Galaxy A51: أفضل هاتف من سامسونج في الفئة المتوسطة:

Samsung Galaxy A31: أفضل هاتف من سامسونج – منخفض السعر:

لماذا هذه هي أفضل هواتف Samsung هذا الشهر؟

قائمة أفضل هواتف Samsung لشهر نوفمبر 2020

يوجد اكثر من هاتف رائد من أجهزة سامسونج في قائمتنا لشهر نوفمبر 2020. لقد قمنا أيضًا بتضمين بعض هواتف Samsung الجيدة في الفئات المتوسطة وذات الأسعار المعقولة التي تم إصدارها هذا العام.

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Samsung Galaxy S20 Ultra: أفضل هاتف سامسونج – عملاق المواصفات:لم تكن سامسونغ تمزح عندما اختارت كلمة “Ultra” في نهاية طرازها الأعلى من سلسلة سامسونج S20. هذا وحش المواصفات بمعنى الكلمة. قدمت Samsung كاميرتها بدقة 108 ميجابكسل مع هذا الجهاز وبالإضافة إلى إعداد عدسة (التقريب البصري) الذي يسمح بتكبير (زووم) يصل إلى 100x ويعرف أيضًا باسم Space Zoom.مع شاشة ضخمة مقاس 6.9 بوصة، كان جهاز Galaxy S20 Ultra الذي يبلغ 1399 دولارًا أمريكيًا من بين أجهزة Samsung الأولى التي تتميز بشاشة تحتوى على ميزة (معدل تحديث تبلغ 120 هرتز). وذلك ايضا بالاضافة الى معالج سامسونج الرائد (+Exynos 990 (7 nm وذلك الاصدار العالمي ويوجد نسخة بمعالج كوالكوم الرائد (+Snapdragon 865 (7 nSamsung Galaxy S20 UltraSamsung Galaxy S20 Ultraبالاضافة الى توفره مع ذاكرة وصول عشوائي تبلغ 16 جيجابايت و 128 جيجابايت للتخزين الداخلي للاصدار الـ 4G. حتى أن شركة Samsung طرحت كاميرا أمامية بدقة 40 ميجابكسل لإتخاذ صور سيلفي اكثر من رائعه.يأتي أيضا مع بطارية 5000 مللي أمبير هي الأكبر حتى الآن على أي جهاز من عائلة Galaxy S.هاتف Galaxy S21 Ultra هو بلا شك، على عكس أي هاتف ذكي صنعته سامسونج من قبل. يعتبره العديد من المعجبين أفضل هاتف Galaxy يتم طرحه هذا العام بسبب الكم الهائل من التكنولوجيا التي أدخلتها Samsung فيه.الأداء في الهاتف من الدرجة الأولى وجودة البناء لا مثيل لها وهناك دعم تسجيل فيديو بدقة 8K.أسباب تدفعك الى شراء سامسونج S20 الترا:مواصفات تدوم معك لاعوام قادمة دون الحاجة الى التحديث.عمر بطارية استثنائي.شاشة مذهلة وأداء فائق السرعة.تكنولوجيا اتصال متطورة.من يجب أن يشتري samsung galaxy S20 ultra?معجبو Samsung المتشددين.هواة الألعاب الثقيلة.هواة التصوير الفوتوغرافي.الذين يريدون فقط الأفضل في كل شيء.المواصفات الكاملة لـ Samsung Galaxy S20 UltraSamsung Galaxy Note 20 Ultra: أفضل هاتف سامسونج من حيث الإنتاجية:لا شك في أن Samsung Galaxy Note 20 Ultra يتصدر قائمتنا كأفضل هاتف من Samsung من حيث الإنتاجية. حيث أجرت Samsung عددًا من التحسينات المهمة على أحدث هواتفها الذكية الرائدة، لا سيما ترقيات قلم S-Pen.تم تخفيض زمن الاستجابة في قلم S Pen إلى 9 مللي ثانية لتوفير تجربة أكثر مرونة وطبيعية مع القلم دون الإحساس بالتأخير في الاستجابة.يأتي هاتف Galaxy Note 20 Ultra مع شاشة مقاس 6.9 بوصة أيضًا مع أحدث تقنيات الهواتف الذكية بالإضافة إلى دعم 5G. إنه أول هاتف ذكي من سامسونج يتميز بشاشة عرض ديناميكية بمعدل تحديث يبلغ 120 هرتز.Samsung Galaxy Note 20 UltraSamsung Galaxy Note 20 Ultraهذه في الواقع هي المرة الأولى التي يحصل فيها هاتف Samsung على معدل تحديث يمكن تغييره. حيث يمكنك الاختيار بين معدل تحديث شاشة Galaxy Note 20 بين 10 هرتز و 30 هرتز و 60 هرتز و 120 هرتز. ويعتمد ذلك على كل ما يتم عرضه على الشاشة.يمكن عمل ذلك لتوفير الطاقة المستهلكة من خلال عدم استخدام الحد الأقصى لمعدل التحديث في الظروف التي لا يكون فيها ذلك ضروريًا.قامت Samsung أيضًا بتحسين إعداد الكاميرا بشكل ملحوظ مقارنة بسابقتها. هناك العديد من ميزات البرامج الجديدة وأوضاع الكاميرا الجديدة التي تمكن العملاء من تحقيق أقصى استفادة من هذا المنتج الرائد الذي تبلغ قيمته 1299 دولارًا. كل هذا يجعل Galaxy Note 20 Ultra يبرز كواحد من أفضل هواتف Samsung لعام 2020.أسباب تدفعك لشراء سامسونج جالاكسي نوت 20 الترا:أفضل شاشة على هاتف ذكي.قاعدة لاسلكية.تصميم رائع.وظائف محسّنة للكاميرا.عمر بطارية رائع.من يجب أن يشتري هاتف Samsung Galaxy Note 20 Ultra:من يفضل اقوى و أحدث هواتف Samsung.المستخدمين المحترفين.محبي الألعاب القوية والمتطورة.مدوّني الفيديو واليوتيوب.منشئي المحتوى.المواصفات الكاملة لـ Samsung Note 20 UltraSamsung Galaxy S20 FE أفضل هواتف Samsung في نوفمبر 2020 – رائد صغير الحجم:طرحت Samsung طراز Fan Edition الجديد هذا العام. يجمع S20 FE العديد من أفضل مميزات سلسلة Galaxy S20. حيث إنه يستخدم نفس معالج النسخ الاكبر منه، وشاشة بمعدل تحديث 120 هرتز وبطارية محترمة تبلغ 4500 مللي أمبير. لقد استبدلت Samsung الجزء الخلفي الزجاجي بالبلاستيك وهذا أمر جيد بالفعل لان البلاستيك مقاوم للصدمات والكسور اكثر من الزجاج.Samsung Galaxy S20 FESamsung Galaxy S20 FEالشاشة المسطحة (وليست المنحنية من الاجناب) تأتي بمقاس 6.5 بوصة، وهي رائعة للذين لا يحبون شاشات العرض المنحنية من الأطراف.يأتي الهاتف مع كاميرا خلفية ثلاثية بدقة 12 + 8 + 12 ميجابيكسل، حيث توفر الكاميرتان بدقة 12 ميجابكسل نتائج مماثلة لهاتف +Samsung Galaxy S20، كما أنه مزود بكاميرا تليفوتوغرافي التي هي بدقة 8 ميجابكسل، حيث توفر تقريب بصري 3x بدون فقدان اية تفاصيل.أكدت شركة Samsung أيضًا أن الهاتف سيتلقى ثلاث سنوات من ترقيات نظام التشغيل Android. بالنسبة لجميع التقنيات المذهلة التي يقدمها الهاتف إلا أن سعر الهاتف منخفض حيث يتوفر بسعر 699 دولارًا لإصدار الـ 5G من Galaxy S20 FE، مما يجعله واحد من أفضل هواتف Samsung التي يمكن أن تشتريها هذا العام. هذا ما يجعلها تستحق مكانًا بين أفضل هواتف Samsung لهذا العام.أسباب شراء سامسونج S20 فان ايديشن:تصميم رائع.حسن التصميم.أداء رائع.شاشة AMOLED مسطحة.ثلاث سنوات من ترقيات نظام التشغيل.من يجب أن يشتري: المستخدمين الذين يريدون هاتفًا رائدًا بسعر أقل، الذين لا يريدون القلق بشأن كسر الزجاج.المواصفات الكاملة لـ Samsung Galaxy S20 FESamsung Galaxy Z Fold 2: أفضل هاتف – قابل للطي:يعد Galaxy Z Fold 2 أحدث وأكبر هاتف ذكي قابل للطي من Samsung. حيث يجلب بعض التحسينات الرئيسية مقارنة بسابقه، Galaxy Fold. يتضمن ذلك شاشة غطاء أكبر مقاس 6.2 بوصة وشاشة Infinity Flex مقاس 7.6 بوصة مصنوعة من زجاج فائق النحافة وتتميز بمعدل تحديث ديناميكي يبلغ 120 هرتز.تم تحسين التصميم أيضًا وأصبحت المفصلة (المسؤولة عن فتح وغلق الهاتف) الآن أكثر متانة. حتى أنه يحصل على الوضع المرن الذي يسمح للمفصلة بالوقوف الحر في زوايا مختلفة بحيث يمكن للهاتف أن يصبح حامل ثلاثي القوائم بشكل فعال. يمكنك حتى شحنة لاسلكيًا بهذه الطريقة!Samsung Galaxy Z Fold 2Samsung Galaxy Z Fold 2به معالج +Snapdragon 865 مع سعة تخزين 256 جيجابايت من النوع UFS 3.1 مع سعة 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي. تجعل المواصفات المتطورة من الدرجة الأولى الجهاز هاتفًا ذكيًا رائدًا. ويضيف عامل الشكل الفريد الخاص به إلى جاذبيته.الكاميرات ليست استثنائية بأي حال من الأحوال لكنها كافية لإنجاز المهمة لمعظم المستخدمين. هناك الكثير من الوظائف الجديدة، والتي تستفيد استفادة كاملة من الشاشة الكبيرة.أسباب تدفعك لشراء Samsung Galaxy Z Fold 2:شكل فريد وتصميم أنيق.وأداء رائع .ميزات مفيدة.من يجب أن يشتري: من يفضل تصميم الهاتف القابل للطي مع الأداء القوي جدا في كل الاستخدامات.المواصفات الكاملة لـ Samsung Galaxy Z Fold 2Samsung Galaxy A51: أفضل هاتف من سامسونج في الفئة المتوسطة:هناك بعض هواتف Samsung الجيدة في الفئة المتوسطة وهذا الإصدار سامسونج A51 هو حقًا متميز. حيث قامت شركة Samsung بإجراء العديد من التحسينات الرئيسية على Galaxy A51، خليفة جهاز Galaxy A50 الذي يتمتع بشعبية كبيرة، لا يزال هاتف Samsung Galaxy A51 أحد الهواتف الذكية متوسطة المدى من سامسونج التي تحظى بتقدير كبير في عام 2020. جودة البناء قوية وشاشة Super AMOLED مقاس 6.5 بوصة متميزة للغاية في كل شئ.Samsung Galaxy A51Samsung Galaxy A51تكمن قوة جهاز Galaxy A51 الذي تبلغ تكلفته 399 دولارًا في معالج سامسونج الرائع (Exynos 9611 (10nm والذي يستطيع تشغيل حتى أكثر الألعاب الثقيلة. ايضا حصل إعداد الكاميرا على تحسينات كبيرة، ويعتبر جوال Samsung Galaxy A51 أول هاتف ذكي من سامسونج مزود بكاميرا ماكرو.احتفظ Galaxy A51 بمقبس سماعة الرأس مقاس 3.5 ملم، والذي يعتبره الكثيرون ذا أهمية حاسمة في الأجهزة المتوسطة.أسباب الشراء:تصميم جميل.كاميرا ماكرو.شاشة ممتازة.أداء ألعاب جيد.مقبس سماعة رأس مقاس 3.5 ملم.من يجب أن يشتري سامسونج a51؟هواة الألعاب الثقيلة.هواة التصوير الفوتوغرافي.العديد من المميزات الأخيرة.المواصفات الكاملة لـ Samsung Galaxy A51Samsung Galaxy A31: أفضل هاتف من سامسونج – منخفض السعر:على الرغم من كونه هاتفًا اقتصاديًا، إلا أنه يتميز بشاشة Super AMOLED مقاس 6.4 بوصة، وتخزين داخلي بسعة 128 جيجابايت، وإعداد رباعي للكاميرا، وبطارية رائعة للغاية تبلغ 5000 مللي أمبير. يأتي مع معالج MediaTek Helio P65 ولكنه ليس مناسب للألعاب الثقيلة، على الأقل عندما يتعلق الأمر بألعاب ثقيلة في الاستخدام مثل PUBG.Samsung Galaxy A31Samsung Galaxy A31تعد شاشة AMOLED واحدة من أكبر نقاط القوة، أيضا بطارية 5000 مللي أمبير. أداء الكاميرا مقبول أيضًا بينما التصميم وجودة البناء محترمة.أسباب الشراء:شاشة AMOLED.تصميم جيد.بطارية 5000 مللي أمبير.أداء كاميرا لائق.من يجب أن يشتري: المستخدمين الذين يبحثون عن هاتف بميزانية قليلة وبه بعض المميزات وأيضا الذين يحتاجون إلى عمر بطارية تعمل طويلا.المواصفات الكاملة لـ Samsung Galaxy A31لماذا هذه هي أفضل هواتف Samsung هذا الشهر؟لدينا الآن واحدة من أكثر مجموعات الهواتف الذكية تنوعًا من Samsung. لديك ملك المواصفات المطلقة Samsung Galaxy S20 Ultra. أيضا يعد Samsung Galaxy Note 20 Ultra بالتأكيد أحد أفضل أجهزة Note حتى الآن من Samsung.يعد Samsung Galaxy Z Flip في مكان خاص به عندما يتعلق الأمر بالهواتف الذكية القابلة للطي.استفادت شركة Samsung من شعبية هاتف سامسونج A50 وقدمت خليفة له وهو هاتف Samsung Galaxy A51 وجعلته خليفة مناسبًا. إنه منافس قوي في سوق الهواتف الذكية متوسطة المدى المتميزة للغاية. يقوم Galaxy A51 بكل شيء تتوقع أن يقوم به. أخيرًا، لن يكون لدى العملاء الكثير ليشتكوا منه مع Samsung Galaxy A31. إنه واضح بشكل لا يصدق فيما يقدمه وبسبب ذلك، فهو يستحق أن يكون في هذه القائمة.