

تعملها إزاى.. 4 خطوات لإجراء محادثة فيديو على انستجرام مع 6 أشخاص تعملها إزاى.. 4 خطوات لإجراء محادثة فيديو على انستجرام مع 6 أشخاص

ربما لم تعلم أن ميزة المراسلة المباشرة في انستجرام تحتوى على خيار دردشة فيديو متاح، بشرط أن يكون لديك أحدث إصدار من التطبيق مثبت، وقبل أن تبدأ، اعلم أنه لا يمكنك إجراء محادثة بالفيديو إلا مع ما يصل إلى ستة أشخاص، ويرى انستجرام أنه طالما أنك قادر على توجيه رسالة إلى شخص ما، يجب أن تكون قادرًا على إجراء محادثة فيديو معه.



وفقا لما ذكره موقع "business insider"، إليك كيفية القيام بذلك، سواء كنت تريد إجراء محادثة فيديو مع شخص واحد أو مجموعة من مستخدمي انستجرام:



1. افتح تطبيق انستجرام على هاتف أيفون أو أندرويد الخاص بك، وقم بتسجيل الدخول إلى حسابك إذا لزم الأمر.



2. اضغط على رمز الطائرة الورقية في الزاوية اليمنى العليا من الشاشة.



3. حدد اسم المستخدم الخاص بالشخص الذي تريد إجراء محادثة بالفيديو معه، أو لإجراء دردشة فيديو مع عدة أشخاص، وحدد اسم مجموعة.



4. اضغط على أيقونة الفيديو في الزاوية اليمنى العليا من الشاشة لبدء دردشة الفيديو.



ستتحول شاشتك على الفور إلى محادثة فيديو، والتي يمكنك تقليصها إذا كنت بحاجة إلى النظر إلى أشياء أخرى على شاشتك أثناء محادثتك.



كما أنه إذا كنت ترغب في إضافة مستخدم آخر إلى المحادثة بعد إعدادها، فما عليك سوى التمرير لأعلى في الدردشة المرئية، والضغط على "إضافة" بجوار اسم المستخدم الخاص به.







