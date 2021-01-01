

شاهد تفكيك هاتف iPhone 12 Pro Max .. يكشف حجم كاميرته وبطاريته.. فيديو شاهد تفكيك هاتف iPhone 12 Pro Max .. يكشف حجم كاميرته وبطاريته.. فيديو

يعد iPhone 12 Pro Max أكبر هاتف أيفون على الإطلاق من إنتاج أبل، مع شاشة مقاس 6.7 بوصة تتميز بنظام كاميرا أطلق عليه أنه واحد من أفضل كاميرات الهواتف الذكية، وفى أحدث تفكيك له، أظهر موقع iFixit المتخصص فى تفكيك الهواتف والأجهزة الجديدة، مدى حجم هذه الكاميرا مقارنةً بهواتف أيفون الأخرى.



وقال iFixit إن المستشعر الأساسى ذو الزاوية العريضة أكبر بنحو 47 بالمئة من مستشعر iPhone 12، لكنه يتمتع بنفس دقة 12 ميجابكسل مثل الطراز الأصغر.



ووجد iFixit أن نظام تثبيت الصورة فى 12 Pro Max - الموجود فى معظم كاميرات DSLR - يضيف الكثير إلى الكاميرا الرئيسية الكبيرة.

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وتعد بطارية 12 Pro Max على شكل حرف L هى الأكبر بين جميع طرازات هواتف أيفون الحالية، حيث تبلغ سعتها 14.13 واط فى الساعة، مقارنة بـ 8.57 واط فى الساعة فى الطراز المصغر و 10.78 واط فى هاتفى 12 و 12 Pro، لكن iFixit لاحظ أنه فى الواقع أصغر قليلاً من 15.04Wh الموجودة فى iPhone 11 Pro Max.وقال iFixit إن iPhone 12 Pro Max - أغلى iPhone فى السوق الآن بسعر يبدأ من 1099 دولارًا - ويمكن القول أفضل إنجاز لشركة أبل هذا العام، كما يدعم الهاتف تقنية الجيل الخامس 5G مع عدم وجود تنازلات واضحة عن المكونات الأخرى.