يعد iPhone 12 Pro Max أكبر هاتف أيفون على الإطلاق من إنتاج أبل، مع شاشة مقاس 6.7 بوصة تتميز بنظام كاميرا أطلق عليه أنه واحد من أفضل كاميرات الهواتف الذكية، وفى أحدث تفكيك له، أظهر موقع iFixit المتخصص فى تفكيك الهواتف والأجهزة الجديدة، مدى حجم هذه الكاميرا مقارنةً بهواتف أيفون الأخرى.
وقال iFixit إن المستشعر الأساسى ذو الزاوية العريضة أكبر بنحو 47 بالمئة من مستشعر iPhone 12، لكنه يتمتع بنفس دقة 12 ميجابكسل مثل الطراز الأصغر.
ووجد iFixit أن نظام تثبيت الصورة فى 12 Pro Max - الموجود فى معظم كاميرات DSLR - يضيف الكثير إلى الكاميرا الرئيسية الكبيرة.
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التعليقات على شاهد تفكيك هاتف iPhone 12 Pro Max .. يكشف حجم كاميرته وبطاريته.. فيديو
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