

على رأسها Galaxy Note 20 Ultra.. هواتف سامسونج الأكثر مبيعا في 2020 على رأسها Galaxy Note 20 Ultra.. هواتف سامسونج الأكثر مبيعا في 2020

فى شهر أغسطس الماضى أطلقت شركة سامسونج تحفة فنية هى الأفضل على الإطلاق فى هواتف الأندرويد، هاتف Galaxy Note 20 Ultra ، وحصل الهاتف أمس على الهاتف الأكثر مبيعا فى الربع الثالث للعام الحالى 2020، وتعتبر هذه ليست المرة الأولى التى تتربع فيها شركة سامسونج بالهواتف الأكثر مبيعا، حيث حصل هاتف Galaxy A21s على الهاتف الأكثر مبيعا ضمن سلسلة الهواتف المتوسطة، وفيما يلى نعرض هواتف سامسونج الأكثر مبيعا فى العالم نظرا لإمكاناتها المتميزة.



هاتف Galaxy Note 20 Ultra



يمتاز هاتف Galaxy S20 Ultra بشاشة ضخمة ممتازة و بدقة عالية و معدل تحديث 120 هرتز، وبمقاس 6.9 بوصة، وكاميرا أساسية رباعية بدقة 108 و 48 و 12 و 0.3 ميجابيكسل، مع زووم تقريب بصري حتى 100 مرة، بالإضافة لكاميرا أمامية بدقة 40 ميجابيكسل، معالج ثمانى النواة من نوع Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 بقوة 2.73 جيجاهرتز، وذاكرة وصول عشوائية رام سعتي 12 و 16 جيجابايت، بالإضافة لذاكرة تخزين داخلية سعات 128 و 256 و 512 جيجابايت، و بطارية عملاقة سعة 5000 مللى أمبير تدعم الشحن السريع USB-C بقوة 45 واط، و شاحن لاسلكي بقوة 15 واط.

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هاتف Galaxy S20جاءت شاشة هاتف Galaxy S20 بقياس 6.2 بوصة من نوع AMOLED وتحتوى على Dynamic AMOLED 2X ، كما يأتى الهاتف بثلاث كاميرات الخلفية الأساسية كاميرا 12 ميجا بيكسل، وكاميرا بعدسة telephoto 64 ميجا بيكسل، وعدسة بزاوية واسعة 12 ميجا بيكسل، مع كاميرا سيلفى 10 ميجا بيكسل، وبطارية تأتى بقدرة 4000 مللى أمبير، مع شحن سريع بقوة 25 واط للشحن السلكى و 15 واط للشحن اللاسلكى ، ومعالج Samsung Exynos 990 من نوع 8 جيجا بايت رام.هاتف Galaxy S20 FEويحتوى هاتف Galaxy S20 FE على شاشة مسطحة من نوع Super AMOLED، بقياس 6.5 بوصة وبدقة 1080 بكسل، ومعدل تحديث 120 هرتز، وثلاث كاميرات خلفية بعدسة رئيسية دقة 12 ميجابكسل و8 و 12 ميجابيكسل إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابيكسل، وبطارية تأتى بقدرة 4000 مللى أمبير، مع شحن سريع بقدرة 25 واط للشحن السلكى و 15 واط للشحن اللاسلكى، ومعالج من نوع Samsung Exynos 990 .هاتف Galaxy A21sوجاء هاتف Galaxy A21s بشاشة قياس 6.5 بوصة، من نوع Super AMOLED ، بالإضافة لنوتش على هيئة ثقب للكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 13 ميجابكسل، وكاميرا رباعية خلفية تأتي الرئيسية منها بدقة 48 ميجابكسل، والثانية بدقة 8 ميجابكسل للتصوير الفائق العرض، والثالثة بدقة 2 ميجابكسل، ومعالج ثماني النوى بتردد 2.0 جيجاهرتز، مع ذاكرة وصول عشوائي رام سعة 3 أو 4 أو 6 جيجابايت، إلى جانب ذاكرة تخزين داخلية قابلة للتوسعة فهي بسعة 32 أو 64 جيجابايت، وبطارية سعة 5000 ميللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 15 واط.هاتف Galaxy A51يأتى هاتف Galaxy A51 بشاشة قياس 6.5 بوصة من نوع Super AMOLED ، وبجودة +FHD ، وكاميرا خلفية رباعية الأساسية بدقة 48 ميجابكسل، والثانية بدقة 12 ميجابكسل بزاوية تصوير واسعة، والثالثة بدقة 5 ميجابكسل، من نوع Telephoto ، وتأتى الرابعة بدقة 5 ميجابكسل، ومستشعر للعمق، وتتمتع الكاميرا بالقدرة على تسجيل فيديو بدقة 4K بمعدل 30 إطار في الثانية، يتميز هاتف بمعالج من نوع Exynos 9611 بقوة 2.3 جيجاهرتز، مع ذاكرة وصول عشوائى سعتى 4 و 6 جيجابايت، وذاكرة وصول عشوائى سعتى 64 و 128 جيجابايت، ويعمل ببطارية سعة 4000 ميللى أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 15 واط، تدوم لأكثر من 20 ساعة، مع كابل من نوع Type-C، و نظام تشغيل Android 10.