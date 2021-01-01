

إيه الفرق؟.. أبرز الاختلافات بين iPhone 12 Pro Max وGoogle Pixel 5 إيه الفرق؟.. أبرز الاختلافات بين iPhone 12 Pro Max وGoogle Pixel 5

كشفت أبل مؤخرا عن سلسلة هواتف أيفون 12، حيث يأتى على رأسها هاتف iPhone 12 Pro Max حيث يتميز بمواصفات راقية، والذي دعمته أبل بعدد لا حصر له من المزايا والمواصفات الجديدة، التي تناسب احتياجات المستخدمين، لذا فيما يلي مقارنة بينه وبين هاتف Google Pixel 5







الشاشة:

iPhone 12 Pro Max: تبلغ 6.7 بوصة.

قد يعجبك أيضا... loading...

Google Pixel 5:تبلغ 6.0 بوصةدقة الشاشة:iPhone 12 Pro Max: تبلغ 2778 ×1284 بيكسلGoogle Pixel 5: تبلغ 2340 × 1080 بيكسل.نوع الشاشة:iPhone 12 Pro Max: شاشة OLEDGoogle Pixel 5: شاشة OLEDالمعالج:iPhone 12 Pro Max: معالج A14 BionicGoogle Pixel 5: معالجQualcomm Snapdragon 765Gمساحة الذاكرة:iPhone 12 Pro Max: 128جيجابايت.Google Pixel 5: 128 جيجابايت.نظام التشغيل:iPhone 12 Pro Max: نظام iOS 14Google Pixel 5: Android (11)الكاميرا الخلفية:iPhone 12 Pro Max: ثلاثية بدقة 12 ميجابكسل لكلا منهاGoogle Pixel 5: كاميرا مزدوجة بدقة 12.2 و 16 ميجابكسل لكلا منها.الكاميرا الأمامية:iPhone 12 Pro Max: بدقة 12 ميجابكسل.Google Pixel 5: بدقة 8 ميجابكسل.البطارية:iPhone 12 Pro Max: بقوة 3687 mAhGoogle Pixel 5: بقوة 4080 mAhالأبعاد:iPhone 12 Pro Max: أبعاده 160.84 × 78.09 × 7.39 ملم.Google Pixel 5: أبعاده 144.7 × 70.4 × 8 ملم.