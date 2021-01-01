إيه الفرق؟.. أبرز الاختلافات بين iPhone 12 Pro Max وGoogle Pixel 5

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إيه الفرق؟.. أبرز الاختلافات بين iPhone 12 Pro Max وGoogle Pixel 5

كشفت أبل مؤخرا عن سلسلة هواتف أيفون 12، حيث يأتى على رأسها هاتف iPhone 12 Pro Max حيث يتميز بمواصفات راقية، والذي دعمته أبل بعدد لا حصر له من المزايا والمواصفات الجديدة، التي تناسب احتياجات المستخدمين، لذا فيما يلي مقارنة بينه وبين هاتف Google Pixel 5



الشاشة:
iPhone 12 Pro Max: تبلغ 6.7 بوصة.

Google Pixel 5:تبلغ 6.0 بوصة



دقة الشاشة:
iPhone 12 Pro Max: تبلغ 2778 ×1284 بيكسل

Google Pixel 5: تبلغ 2340 × 1080 بيكسل.


نوع الشاشة:
iPhone 12 Pro Max: شاشة OLED

Google Pixel 5: شاشة OLED



المعالج:
iPhone 12 Pro Max: معالج A14 Bionic

Google Pixel 5: معالجQualcomm Snapdragon 765G



مساحة الذاكرة:
iPhone 12 Pro Max: 128جيجابايت.

Google Pixel 5: 128 جيجابايت.



نظام التشغيل:
iPhone 12 Pro Max: نظام iOS 14

Google Pixel 5: Android (11)



الكاميرا الخلفية:
iPhone 12 Pro Max: ثلاثية بدقة 12 ميجابكسل لكلا منها

Google Pixel 5: كاميرا مزدوجة بدقة 12.2 و 16 ميجابكسل لكلا منها.



الكاميرا الأمامية:
iPhone 12 Pro Max: بدقة 12 ميجابكسل.

Google Pixel 5: بدقة 8 ميجابكسل.



البطارية:
iPhone 12 Pro Max: بقوة 3687 mAh

Google Pixel 5: بقوة 4080 mAh



الأبعاد:
iPhone 12 Pro Max: أبعاده 160.84 × 78.09 × 7.39 ملم.

Google Pixel 5: أبعاده 144.7 × 70.4 × 8 ملم.

المصدر: اليوم السابع

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