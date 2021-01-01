ذكر سيرجي كوزمينكو، كبير المتخصصين في اختبار المنتجات الرقمية لشركة روس كاتشوستفو الروسية، لوكالة برايم، إن مالكي نظام التشغيل أندرويد الذي يعمل بالإصدار 7.1.1 والإصدارات الأقدم قد يواجهون عددًا من المشكلات في العام المقبل.
وقال: في سبتمبر 2021 ، تنتهي صلاحية شهادة DST Root X3، التي تم توقيعها عبر المواقع المشفرة. تم القيام بذلك منذ عام 2015 من قبل Let's Encrypt و IdenTrust، اللتان لم تتمكنا بعد من الاتفاق على تجديد الشهادة.
وأضاف أنه «إذا لم يتغير شيء، فلن يتمكن مالكو الأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد 7.1.1 والإصدارات السابقة من الوصول إلى نحو ثلث المواقع وهي أكثر من 200 مليون موقع في جميع أنحاء العالم».
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التعليقات على الهواتف الذكية القديمة قد يواجهون عددًا من المشكلات ..العام المقبل
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