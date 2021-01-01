حصلنا قبل بضعة أيام على مجموعة من الصور الحاسوبية التي تستعرض لنا كيف سيبدو الهاتف Galaxy M12 القادم من شركة سامسونج من عدة زوايا مُختلفة. أما وقد قلنا ذلك، فقد تم اليوم كذلك نشر مقطع فيديو يستعرض لنا نموذج ثلاثي الأبعاد من الهاتف Galaxy M12 من قبل نفس المصدر الذي كان وراء نشر الصور الحاسوبية السابقة يُوفر لنا نظرة أفضل على التصميم العام للجهاز.
يُظهر لنا الفيديو الجديد أن الهاتف Galaxy M12 سيضم تصميمًا يُشبه Galaxy A42 5G الذي تم الإعلان عنه مؤخرًا. هذا الهاتف سيضم شاشة مسطحة بحجم 6.5 إنش وبدقة +FullHD، ولكنها ستستند هذه المرة على تقنية LCD، وهذا ما يفسر تواجد مستشعر بصمات الأصابع على الجانب. ستكون الدقة هي +HD في أحسن الأحول، فحتى الهاتف Galaxy A42 5G يضم شاشة OLED بدقة +HD تأوي بداخلها مستشعر بصمات الأصابع.
الأبعاد الكلية للهاتف متشابهة أيضا، فالهاتف Galaxy M12 سيمتاز بأبعاد تبلغ 163.9 × 75.9 × 8.9 ملمتر، وسيبلغ سمكه 10 ملمتر في المكان حيث تتواجد الكاميرا الخلفية. هذا يجعله أنحف قليلاً من Galaxy M51، والذي يُعتبر أول هاتف من سامسونج يضم بطارية بسعة 7000mAh.
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التعليقات على الهاتف Galaxy M12 يظهر فيديو جديد مع تصميم مألوف نوعًا ما
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