مع إطلاقها لأول هاتفين يدعمان شبكات الجيل الخامس 5G، تستعد شركة Sony لجلب تكنولوجيا الجيل الخامس إلى تشكيلة هواتفها الذكية المتوسطة. هي تعمل على هاتف جديد مُزود بالمعالج Snapdragon 690، ومن السهل تخمين أن هذا الهاتف سيكون هو Xperia 10 III.
يُقال أن الشركة ألغت الهاتف Xperia 10 II Plus، والذي كان سيعمل بالمعالج Snapdragon 720 لتحويل تركيزها نحو 5G. وإذا كان هذا هو السبب في عدم صدور الهاتف Xperia 10 II Plus هذا العام، فإن الأمور تبشر بالخير بالنسبة للهاتف Xperia 10 III Plus للعام 2021.
تشير الأدلة الموجودة حاليًا إلى وجود هاتفين، أحدهما مُزود بالمعالج Snapdragon 690 والآخر مُزود بالمعالج Snapdragon 875. ومن الواضح أن هذا الأخير سيكون هو الهاتف الرائد الجديد لشركة Sony. أما بالنسبة للهاتف Xperia 5 III، فمن المحتمل أن يتم إطلاقه في النصف الثاني من العام المقبل، على غرار الهاتف Xperia 5 II.
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التعليقات على Xperia 10 III سيضم المعالج SD690، وسيكون أول هاتف متوسط من Sony يدعم 5G
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