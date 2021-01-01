

Xperia 10 III سيضم المعالج SD690، وسيكون أول هاتف متوسط من Sony يدعم 5G Xperia 10 III سيضم المعالج SD690، وسيكون أول هاتف متوسط من Sony يدعم 5G

مع إطلاقها لأول هاتفين يدعمان شبكات الجيل الخامس 5G، تستعد شركة Sony لجلب تكنولوجيا الجيل الخامس إلى تشكيلة هواتفها الذكية المتوسطة. هي تعمل على هاتف جديد مُزود بالمعالج Snapdragon 690، ومن السهل تخمين أن هذا الهاتف سيكون هو Xperia 10 III.



يُقال أن الشركة ألغت الهاتف Xperia 10 II Plus، والذي كان سيعمل بالمعالج Snapdragon 720 لتحويل تركيزها نحو 5G. وإذا كان هذا هو السبب في عدم صدور الهاتف Xperia 10 II Plus هذا العام، فإن الأمور تبشر بالخير بالنسبة للهاتف Xperia 10 III Plus للعام 2021.



تشير الأدلة الموجودة حاليًا إلى وجود هاتفين، أحدهما مُزود بالمعالج Snapdragon 690 والآخر مُزود بالمعالج Snapdragon 875. ومن الواضح أن هذا الأخير سيكون هو الهاتف الرائد الجديد لشركة Sony. أما بالنسبة للهاتف Xperia 5 III، فمن المحتمل أن يتم إطلاقه في النصف الثاني من العام المقبل، على غرار الهاتف Xperia 5 II.

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أما بالنسبة للهاتف Xperia 10 III، فإن المعالج Snapdragon 690 يأتي مع قدرات أقل قليلاً من المعالج Snapdragon 750G، فهو يضم نواتين كبيرتين من فئة Cortex-A77 وستة أنوية Cortex-A55 أخرى، كما أنه يضم معالج الرسوميات Adreno 619L مع العلم بأنه يستند على تكنولوجيا التصنيع 8 نانومتر.تم الكشف عن الهاتف Xperia 10 الحالي في شهر فبراير جنبًا إلى جنب مع الهاتف Xperia 1 II و Xperia L4. وبغض النظر عن ذلك، فقد تم رصد أدلة أخرى تشير إلى أن شركة Sony تعمل كذلك على هاتف آخر يضم المعالج MediaTek Helio P35 من المرجح أن يكون هو Xperia L5.وإلى جانب ذلك، يقول المصدر أن الهاتف Xperia 1 III سيضم أكثر من أربع كاميرات، وهو ما سيكون بمثابة إستراحة من منظومة الكاميرا الثلاثية التي إتبعتها شركة Sony حتى الآن. إذا كانت خارطة الطريق مماثلة لخارطة طريق العام الماضي، فينبغي الإعلان عن Xperia 1 III و Xperia 10 III و Xperia L5 معًا في أواخر شهر فبراير المقبل.