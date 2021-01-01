

Redmi Note 9 Pro يبدأ هو الأخر بتلقي تحديث Android 11 المستقر مع واجهة MIUI 12 Redmi Note 9 Pro يبدأ هو الأخر بتلقي تحديث Android 11 المستقر مع واجهة MIUI 12

في الأسبوع الماضي، قامت شركة Xiaomi بإصدار تحديث Android 11 الرسمي والمستقر للهاتفين Xiaomi Mi 10 و Xiaomi Mi 10 Pro. بعد مرور أربعة أيام على ذلك، قامت الشركة بإصدار نفس التحديث للهاتف Redmi K30 Pro Zoom، والآن قررت الشركة الصينية إصدار تحديث Android 11 الرسمي والمستقر كذلك للهاتف Redmi Note 9 Pro المعروف أيضًا بإسم Redmi Note 9S في بعض المناطق.



تحديث Android 11 للهاتف Redmi Note 9 Pro يجلب مع واجهة MIUI 12 الأحدث من شركة Xiaomi، ويجلب معه كافة الميزات الجديدة التي وضعتها شركة جوجل في إصدارها الأحدث من نظام الأندرويد، فضلاً عن الإصلاحات الأمنية لشهر نوفمبر. عمومًا، هذا التحديث يحمل البنية رقم V12.0.1.0.RJWINXM ويبلغ حجمه 2.3GB، وهو متوفر حاليًا في الهند، ولكن من المفترض أن يصل للمزيد من المناطق في قادم الأيام والأسابيع.



كما أشرنا قبل قليل، هذا التحديث قد يستغرق بعض الوقت قبل أن يصل إلى الهاتف الخاص بك، ولكن في حالة إذا كنت لا تستطيع الإنتظار وتتطلع للحصول على هذا التحديث في المستقبل القريب، فبإمكانك التحقق من توفر هذا التحديث لجهازك يدويا من خلال الذهاب إلى تطبيق الإعدادات ” Settings ” والذهاب بعد ذلك إلى خيار حول الجهاز ” About Device “، والتوجه بعد ذلك إلى خيار تحديثات النظام ” System Updates “.

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وبطبيعة الحال، بإمكانك تحميل هذا التحديث بإستخدام بيانات الإنترنت المحمولة أو بإستخدام شبكة WiFi على الرغم من أننا نوصي دائما بإستخدام شبكة WiFi عندما يتعلق الأمر بتحميل التحديثات لأن ذلك يغنيك عن إستنزاف بيانات الإنترنت المحمولة الخاصة بك. وبطبيعة الحال، لا تنسى أن تقوم بعمل نسخ إحتياطي لمحتويات هاتفك لتجنب فقدان الملفات والبيانات الخاصة بك في حال ساءت الأمور أثناء تثبيت التحديث.