Redmi Note 9 Pro يبدأ هو الأخر بتلقي تحديث Android 11 المستقر مع واجهة MIUI 12

أخبار الكمبيوتر و الجوالأخبار الجوال والموبايل › Redmi Note 9 Pro يبدأ هو الأخر بتلقي تحديث Android 11 المستقر مع واجهة MIUI 12

صورة الخبر: Redmi Note 9 Pro يبدأ هو الأخر بتلقي تحديث Android 11 المستقر مع واجهة MIUI 12
Redmi Note 9 Pro يبدأ هو الأخر بتلقي تحديث Android 11 المستقر مع واجهة MIUI 12

في الأسبوع الماضي، قامت شركة Xiaomi بإصدار تحديث Android 11 الرسمي والمستقر للهاتفين Xiaomi Mi 10 و Xiaomi Mi 10 Pro. بعد مرور أربعة أيام على ذلك، قامت الشركة بإصدار نفس التحديث للهاتف Redmi K30 Pro Zoom، والآن قررت الشركة الصينية إصدار تحديث Android 11 الرسمي والمستقر كذلك للهاتف Redmi Note 9 Pro المعروف أيضًا بإسم Redmi Note 9S في بعض المناطق.

تحديث Android 11 للهاتف Redmi Note 9 Pro يجلب مع واجهة MIUI 12 الأحدث من شركة Xiaomi، ويجلب معه كافة الميزات الجديدة التي وضعتها شركة جوجل في إصدارها الأحدث من نظام الأندرويد، فضلاً عن الإصلاحات الأمنية لشهر نوفمبر. عمومًا، هذا التحديث يحمل البنية رقم V12.0.1.0.RJWINXM ويبلغ حجمه 2.3GB، وهو متوفر حاليًا في الهند، ولكن من المفترض أن يصل للمزيد من المناطق في قادم الأيام والأسابيع.

كما أشرنا قبل قليل، هذا التحديث قد يستغرق بعض الوقت قبل أن يصل إلى الهاتف الخاص بك، ولكن في حالة إذا كنت لا تستطيع الإنتظار وتتطلع للحصول على هذا التحديث في المستقبل القريب، فبإمكانك التحقق من توفر هذا التحديث لجهازك يدويا من خلال الذهاب إلى تطبيق الإعدادات ” Settings ” والذهاب بعد ذلك إلى خيار حول الجهاز ” About Device “، والتوجه بعد ذلك إلى خيار تحديثات النظام ” System Updates “.

وبطبيعة الحال، بإمكانك تحميل هذا التحديث بإستخدام بيانات الإنترنت المحمولة أو بإستخدام شبكة WiFi على الرغم من أننا نوصي دائما بإستخدام شبكة WiFi عندما يتعلق الأمر بتحميل التحديثات لأن ذلك يغنيك عن إستنزاف بيانات الإنترنت المحمولة الخاصة بك. وبطبيعة الحال، لا تنسى أن تقوم بعمل نسخ إحتياطي لمحتويات هاتفك لتجنب فقدان الملفات والبيانات الخاصة بك في حال ساءت الأمور أثناء تثبيت التحديث.

المصدر: موقع الكترونى

قد يعجبك أيضا...
loading...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على Redmi Note 9 Pro يبدأ هو الأخر بتلقي تحديث Android 11 المستقر مع واجهة MIUI 12

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
37912

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
الأكثر مشاهدة
أحدث إعلانات الموبايل
      إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

      هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager