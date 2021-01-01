كشفت شركة Beats التابعة لآبل مؤخرا عن أحدث نموذج من سماعاتها اللاسلكية الصغيرة المخصصة لمحبى الموسيقى وأصحاب الهواتف الذكية، ومن أكثر ما يميز النموذج الأحدث من سماعات Powerbeats هو هيكلها المصنوع من مواد خاصة تجعله يضيئ بلون أخضر فاقع فى الظلام، ما يجعلها قطعة مميزة لمحبى النزهات الليلية، كما تزين الهيكل بعلامة Ambush الشهيرة للأزياء، والتى تعاون مصمموها على تطوير هذه السماعة مع الخبراء فى Beats .
ووفقا لموقع RT، تتألف السماعة من قسمين أساسيين يتصلان مع بعضهما عبر كابل صغير، كل قسم يحتوى على بطارية داخلية تكفيه ليعمل لأكثر من 15 ساعة متواصلة حين استقبال المكالمات، وأكثر من ساعة ونصف الساعة عند الاستماع إلى الموسيقى.
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التعليقات على Beats تعلن عن أحدث سماعاتها اللاسلكية الصغيرة.. اعرف مواصفاتها
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