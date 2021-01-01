Beats تعلن عن أحدث سماعاتها اللاسلكية الصغيرة.. اعرف مواصفاتها

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صورة الخبر: Beats تعلن عن أحدث سماعاتها اللاسلكية الصغيرة.. اعرف مواصفاتها
Beats تعلن عن أحدث سماعاتها اللاسلكية الصغيرة.. اعرف مواصفاتها

كشفت شركة Beats التابعة لآبل مؤخرا عن أحدث نموذج من سماعاتها اللاسلكية الصغيرة المخصصة لمحبى الموسيقى وأصحاب الهواتف الذكية، ومن أكثر ما يميز النموذج الأحدث من سماعات Powerbeats هو هيكلها المصنوع من مواد خاصة تجعله يضيئ بلون أخضر فاقع فى الظلام، ما يجعلها قطعة مميزة لمحبى النزهات الليلية، كما تزين الهيكل بعلامة Ambush الشهيرة للأزياء، والتى تعاون مصمموها على تطوير هذه السماعة مع الخبراء فى Beats .



ووفقا لموقع RT، تتألف السماعة من قسمين أساسيين يتصلان مع بعضهما عبر كابل صغير، كل قسم يحتوى على بطارية داخلية تكفيه ليعمل لأكثر من 15 ساعة متواصلة حين استقبال المكالمات، وأكثر من ساعة ونصف الساعة عند الاستماع إلى الموسيقى.

وحصلت Powerbeats الجديدة أيضا على حماية من الرطوبة والعرق وفق معايير IPX4، وعلى معالجات Apple H1 التى تضمن لها معالجة سريعة للبيانات، وكما يمكنها الاتصال مع مختلف أنواع الهواتف والأجهزة اللاسلكية عبر البلوتوث، فضلا عن أنها توفر ميزة عزل الضوضاء الخارجية لتأمين صوت أفضل أثناء إجراء المكالمات الهاتفية.

المصدر: اليوم السابع

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