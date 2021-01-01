بخطوة واحد.. تخلص من الرسائل المزعجة والمتطفلين أثناء استعمال «واتساب»

يعاني العديد من مستخدمي تطبيق "واتساب" من المتطفلين والرسائل المزعجة التي قد يتلقونها أثناء استعمال التطبيق، فما هي أفضل الطرق للتخلص من هذه الإزعاجات؟
وحول هذا الموضوع قال، سيرجي بودروف، الخبير التقني ورئيس مركز الخبرة الرقمية في هيئة "روسكاتشيستفو" الروسية للرقابة على جودة المنتجات الروسية: "يمكن لمستخدمي تطبيق واتس آب التخفي عن أعين المتطفلين أثناء استعمالهم للتطبيق بتفغيل ميزات إخفاء الظهور الموجودة في التطبيق، والمتوفرة لأي مستخدم".
وأضاف "بالنسبة لمستخدمي واتس آب من هواتف آيفون يمكن لهم الدخول إلى قائمة الإعدادات الموجودة في واتس آب، ومن ثم التوجه إلى خيار (الخصوصية)، ومن هناك ستظهر لهم عدة خيارات منها خيار (أخر ظهور في التطبيق)، ويمكن من خلاله جعل الظهور مخفيا بالنسبة للجميع، أو تحديد فئة معينة يمكنها معرفة وقت الظهور.
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