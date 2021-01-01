

هواوي تبيع رسميا علامتها التجارية هونر.. من المشتري؟! هواوي تبيع رسميا علامتها التجارية هونر.. من المشتري؟!



أعلنت هواوي Huawei، رسميا، عن بيع علامتها التجارية للهواتف الذكية “هونر” Honor إلى اتحاد يضم أكثر من 30 وكيلا وتاجرا، في محاولة لتخلص العملاق الصيني من القيود الأمريكية على استخدام التقنيات الأمريكية، حيث من المفترض ألا تفرض الحكومة الأمريكية عقوبات على هونر بعد انفصالها عن هواوي.



كما أعلن الاتحاد بيانا أكد فيه عملية شراء هونر Honor، والتي تتم عبر شركة جديدة تحمل اسم Shenzhen Zhixin New Information Technology، موضحا أن هواوي لن تملك أي أسهم أو حصة في هونر الجديدة بعد البيع.



وفي حين قالت هواوي أن خطوة بيع هونر يأتي لضمان استمرار وبقاء العلامة التجارية، فقد أكدت أن تغيير الملكية لن يؤثر في اتجاه تطوير هونر.

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وتمتلك هونر Honor سمعة جيدة في سوق الهواتف الذكية منخفضة السعر، وهي منافس قوي لهواتف شاومي Xiaomi وأوبو Oppo وفيفو Vivo، ولها حصة جيدة في سوق جنوب شرق آسيا وأوروبا، حيث تشحن 70 مليون وحدة سنويا تقريبا.وبحسب تقرير سابق لوكالة رويترز، فإن حجم صفقة بيع هونر ربما يصل إلى أكثر من 15 مليار دولار.