في هذه الأيام، كل شخص تقريبًا لديه هاتف ذكي، فهو يستخدم غطاء واقي وطبقة زجاجية واقية للشاشة. هذا من شأنه أن يؤدي إلى إطالة عمر هواتفنا الذكية قليلاً لإعادة بيعها في وقت لاحق، أو على الأقل الإحتفاظ بها لفترة طويلة جدًا في حالة جيدة. ومع ذلك، يبدو أن iPhone 12 Mini يواجه مشكلة عندما يتم إستخدامه مع غطاء واقي أو طبقة زجاجية واقية للشاشة.
وفقًا لتقارير مختلفة من المستخدمين، يبدو أنه عندما يتم إستخدام iPhone 12 Mini مع غطاء واقي أو واقي للشاشة، فإن الشاشة الحساسة للمس تتوقف عن العمل، أو تعمل بشكل متقطع. هذا يعني أن المستخدمين غير قادرين على لمس أجهزتهم والتفاعل معها لأنها غير قادرة على تسجيل عمليات الإدخال اللمسية الخاصة بهم.
يبدو أن إزالة الغطاء الواقي وإزالة واقي الشاشة يحل المشكلة، على الرغم من أنه في بعض الأحيان يتم حل المشكلة من خلال إستخدام الغطاء الواقي ولكن من دون واقي الشاشة، وفي أحيان أخرى العكس. من غير الواضح ما الذي يمكن أن يتسبب في هذه المشكلة، ولكن البعض تكهن بأن ذلك قد يكون بسبب أن الغطاء الواقي يفصل الشاشة عن الإطار بسبب قوة الضغط التي يطبقها على هذا الأخير، وبالتالي يمنعه من تسجيل عمليات اللمس.
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التعليقات على مستخدمي iPhone 12 Mini يشتكون من عدم إستجابة الشاشة للمس في حالات معينة
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