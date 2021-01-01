

Oppo تُشوق لقدوم الهاتف Oppo Find X3 مع إمكانيات جديدة لإلتقاط الصور وعرضها Oppo تُشوق لقدوم الهاتف Oppo Find X3 مع إمكانيات جديدة لإلتقاط الصور وعرضها

أعلنت شركة Oppo عن نظام إدارة الألوان ” Full-path Color Management System ” الجديد، والذي سيظهر لأول مرة في تشكيلة Oppo Find X3 Series القادمة في العام المقبل. يعني ” المسار الكامل | Full-path ” أن النظام يغطي كل شيء بدءًا من إلتقاط الصور وتخزينها وعرضها مع تغطية التدرج اللوني DCI-P3 بالكامل وتوفير ألوان بعمق يصل إلى 10bit.



تبدأ رحلة الصورة بإلتقاطها. إعتمدت شركة Oppo على خوارزميات وعتاد مُتقدم للمحافظة على دقة الصورة أثناء عملية تقليل الضوضاء المتعددة الإطارات، وتصحيح التشوه و” الدقة الفائقة الإدراكية “.



التطور الجديد المثير للإهتمام يتمثل في دعم Digital Overlap HDR، وهو أمر كانت Sony تعمل عليه منذ بضع سنوات. على عكس تقنية HDR الحالية، فإن تقنية Digital Overlap HDR تلتقط عدة صور بتعرض مختلف في وقت واحد، مما يلغي الحاجة إلى تصحيح الأجسام المتحركة.

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بعد الإلتقاط، يتم تخزين الصور بتنسيق HEIF. يدعم هذا التنسيق عمق الألوان 10bit، على عكس JPEG الذي يقتصر على 8bit وينتج ملفات أصغر للإقلاع. تحتوي الصور ذات 10bit على تدرجات لونية أكثر سلاسة ويمكن أن تصمد أثناء التحرير.أخيرًا، لعرض الصور، ستقوم Oppo إجراء معايرة للشاشة لجعل دقة ألوان شاشاتها تبلغ حوالي 0.4 JNCD. ستضمن الخوارزميات تعديل التدرج اللوني للصورة ليتناسب مع الشاشة، DCI-P3 مع نقطة D65 بيضاء.دخلت الشركة في شراكة مع جامعة Zhejiang University لتطوير وإختبار حلول تصحيح الصور لتحسين تجربة المشاهدة لدى الأشخاص المصابين بعمى الألوان. سيتمكن كل مستخدم من معايرة الشاشة الخاصة به للحصول على أفضل النتائج.سيتم تضمين نظام إدارة الألوان Full-path Color Management System في تشكيلة Oppo Find X3 Series الرائدة، والتي سيتم الكشف عنها في العام المقبل. سيتم ربط هذا النظام الجديد بكاميرات رائعة جديدة، على الرغم من أن شركة Oppo لا تزال تلتزم الصمت بشأن الكاميرات التي ستصل مع هواتفها الرائدة المقبلة.