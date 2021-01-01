

هاتف آبل الذكي القابل للطي سيطلق في سبتمبر 2022 هاتف آبل الذكي القابل للطي سيطلق في سبتمبر 2022

يبدو أن شركة آبل تعمل على جهاز جديد، أول هاتف قابل للطي، في تقرير جديد ظهر، ربما تعمل Apple على أول هاتف قابل للطي وتتطلع إلى إطلاقه بحلول سبتمبر 2022.







يُذكر أن الشركة تجري مناقشات نشطة مع عدد من موردي المواد من تايوان - Hon Hai و Nippon Nippon - لهاتفها الذكي القابل للطي.

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ذكر التقرير أن الهاتف القابل للطي من Appleقد يستخدم تقنية شاشة OLED أو MicroLED وأن لوحة العرض ستكون مصدرها Samsung، يقال إن الشركة تختبر الشاشة ومحامل أول هاتف قابل للطي على الإطلاق.نقلت وكالة الإعلام التايوانية Money.udn.com عن مصادر سلسلة التوريد أن Apple تعمل على أول هاتف iPhone قابل للطي سيتم إطلاقه في عام 2022.تحتبر الشركة المحمل والشاشة لجهاز iPhone القابل للطي وستقوم Samsung بتزويد الشاشة أثناء المحامل سيتم تصنيعها من قبل العديد من الموردين.اقترح التقرير أن تصبح New Nikko المورد الرئيس بينما ستجمع Hon Hai هاتفها القابل للطي، تم الإبلاغ عن أن شركة Hon Hai هي واحدة من أكبر مسابك أجهزة iPhone.ستعتمد Apple بشكل كبير على البحث والتطوير الذي تقوم به الشركة التايوانية لمفصلها القابل للطي، يتطلب الهاتف أيضًا اختبارات طي صارمة، ستقوم شركة Nikko الجديدة بإنتاج هذه المحامل بكميات كبيرة.