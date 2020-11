هواوي تبيع ماركة هونر لضمان بقاءها هواوي تبيع ماركة هونر لضمان بقاءها

تكافح من أجل الحفاظ على أعمالها الاستهلاكية في أعقاب العقوبات الأمريكية، أعلنت شركة هواوي الصينية العملاقة الثلاثاء عن بيع أصولها التجارية للهواتف الذكية من Honor لشركة Shenzhen Zhixin New Information Technology Co Ltd.







وفقًا لموقع timesnownews الهندي، قالت الشركة إن البيع الذي قد يصل إلى حوالي 15 مليار دولار وفقًا لتقارير متعددة، سيساعد البائعين والموردين في قنوات Honor على تجاوز هذا الوقت الصعب.

تعرضت هواتف Honor الذكية للعقوبات الأمريكية التي تمنع Huawei من التعاملمع الشركات الأمريكية.وقالت الشركة في بيان: "بمجرد اكتمال البيع، لن تمتلك هواوي أي أسهم أو تشارك في أي أنشطة إدارة أعمال أو اتخاذ قرارات في شركة Honor الجديدة".أضافت: "تعرضت أعمال المستهلكين في هواوي لضغوط هائلة مؤخرًا، ويرجع ذلك إلى استمرار عدم توفر العناصر التقنية اللازمة لأعمال الهاتف المحمول لدينا".وقالت هواوي إن هذه الخطوة اتخذتها سلسلة صناعة هونور لضمان بقائها.اقترح أكثر من 30 وكيلًا وتاجرًا لعلامة Honor التجارية لأول مرة هذا الاستحواذ.منذ إنشائها في عام 2013، ركزت علامة Honor التجارية على سوق الشباب من خلال تقديم هواتف في النطاق السعري المنخفض إلى المتوسط.وقالت هواوي: "خلال السنوات السبع الماضية، تطورت Honor إلى علامة تجارية للهواتف الذكية تشحن أكثر من 70 مليون وحدة سنويًا".في الهند، دخلت Honor مؤخرًا سوق أجهزة الكمبيوتر المحمول ووسعت أيضًا محفظة الأجهزة القابلة للارتداء في البلاد.وفقًا لتشارلز بينج، رئيس Honor India، فإن دخول الشركة إلى سوق أجهزة الكمبيوتر المحمول في الهند في أغسطس من هذا العام قد حقق نجاحًا أيضًا.