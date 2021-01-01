أعلنت شركة آبل عن إجراء تخفيض كبير في عمولتها التي تتقاضاها من المطورين لقاء مبيعاتهم من التطبيقات والعناصر ضمنها والاشتراكات، حيث أصبحت 15% بدلاً من 30%.
يأتي هذا التخفيض ضمن برنامج موجه لصغار الشركات حصراً، أي المطورين الذين مبيعاتهم السنوية تقل عن مليون دولار. هذا يعني أن الأمر لن يشمل تطبيقات كبرى الشركات مثل نتفليكس وسبوتيفاي وغيرها من الألعاب.
تقول آبل أن الغالبية الكبرى من مطوري تطبيقات نظام iOS يشملهم التخفيض ويعتبرون من صغار المطورين، بدون ذكر نسبتهم الدقيقة، علماً أن لديها 28 مليون مطور مسجل رسمياً.
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التعليقات على آبل تخفض عمولتها من مشتريات متجر التطبيقات بمقدار 50%
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