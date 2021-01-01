

آبل تخفض عمولتها من مشتريات متجر التطبيقات بمقدار 50% آبل تخفض عمولتها من مشتريات متجر التطبيقات بمقدار 50%

أعلنت شركة آبل عن إجراء تخفيض كبير في عمولتها التي تتقاضاها من المطورين لقاء مبيعاتهم من التطبيقات والعناصر ضمنها والاشتراكات، حيث أصبحت 15% بدلاً من 30%.



يأتي هذا التخفيض ضمن برنامج موجه لصغار الشركات حصراً، أي المطورين الذين مبيعاتهم السنوية تقل عن مليون دولار. هذا يعني أن الأمر لن يشمل تطبيقات كبرى الشركات مثل نتفليكس وسبوتيفاي وغيرها من الألعاب.



تقول آبل أن الغالبية الكبرى من مطوري تطبيقات نظام iOS يشملهم التخفيض ويعتبرون من صغار المطورين، بدون ذكر نسبتهم الدقيقة، علماً أن لديها 28 مليون مطور مسجل رسمياً.

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كانت إيرادات آبل من متجر التطبيقات العام الماضي قد بلغت 50 مليار دولار، ويبدأ تطبيق التخفيض الجديد في مطلع العام القادم، ولا تفاصيل حول إن كان سيؤثر سلباً على دخل الشركة، أم سيزيدها نتيجة زيادة الإقبال على شراء التطبيقات والمحتوى ضمنها.وستجري آبل دراسة عن كل مطور يتقدم بطلب للاستفادة من التخفيض بحيث تراجع عملياته وإيراداته خلال العام السابق. وفي حال وصلت إيرادات أحد المطورين لاحقاً لأكثر من عتبة المليون دولار، فإنه تلقائياً يعود للنسبة المعتادة 30%.خطوة جيدة من آبل لتشجيع صغار المطورين على زيادة دخلهم من المتجر، ويبقى على جوجل الآن أخذ خطوة مشابهة وإلا سيكون هناك اختلاف بسعر تطبيق ما بين متجر التطبيقات لآبل ومتجر جوجل بلاي.