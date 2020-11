Huawei تُعلن رسميًا عن بيعها لعلامتها التجارية الفرعية Honor Huawei تُعلن رسميًا عن بيعها لعلامتها التجارية الفرعية Honor

بعد ورود تقارير عن البيع الوشيك للعلامة التجارية الفرعية Honor، جعلت الشركة الأم Huawei الأخبار رسمية الآن. بسبب القيود الأمريكية التي حدت بشكل كبير من الأعمال التجارية للشركة الصينية في مجال الأجهزة الإستهلاكية ومعدات الإتصالات، إضطرت Huawei إلى بيع علامتها التجارية الفرعية المتخصصة في صناعة الهواتف الذكية، Honor.



في وقت صعب عندما تكون العناصر التكنولوجية الصناعية غير مستدامة وتتعرض الشركات الإستهلاكية لضغط هائل، من أجل السماح لقنوات Honor والموردين بمواصلة الطريق، قررت Huawei Investment Holding Co بيع أوصل Honor بالكامل. المشتري هو Shenzhen Zhixin New Information Technology.



المالك الجديد لشركة Honor هو Shenzhen Zhixin New Information Technology. هذه الأخيرة، وقعت إتفاقية مع شركة Huawei Investment Holdings Co للإستحواذ الكامل على ممتلكات Honor. تنص الاتفاقية على أن عملية الاستحواذ ستحمي مصالح المستهلكين والقنوات والموردين والشركاء والموظفين. يجب ألا تؤثر التغييرات في الملكية على سير العمل في شركة Honor، وستظل الإدارة العليا لـ Honor على حالها من دون تغيير.

قد يعجبك أيضا... loading...

تم تأسيس الشركة المُستحوذة من قبل تحالف يشمل مجموعة من المؤسسات الإستثمارية والشركات. ستُشرف شركة Honor بنفسها الآن على الموارد والعلامات التجارية والإنتاج والتوزيع والخدمات والعمليات والقرارات التنفيذية. لن تمتلك Huawei أي حصة في شركة Honor، ولن تكون جزءًا من المجلس التنفيذي للشركة بعد الآن.في ظل إدارة ترامب، إتهمت الولايات المتحدة الأمريكية شركة Huawei بأنها تشكل تهديدًا على أمنها القومي ومنعت الشركات الأمريكية من التعامل معها. أدى هذا إلى إعاقة كل من Huawei و Honor من إستخدام أي مكونات أمريكية. لن يكون مسموحًا لشركة كوالكوم ببيع المعالجات لشركة Huawei على الرغم من أن هذا تغير مؤخرًا، بينما منعت شركة جوجل على كل من Huawei و Honor إستخدام حزمة التطبيقات Google Mobile Services في أجهزتها، وهذا هو الأمر الذي أعاق بشدة مبيعات Huawei و Honor في الأسواق الغربية في السنوات الأخيرة.