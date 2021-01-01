بعد ورود تقارير عن البيع الوشيك للعلامة التجارية الفرعية Honor، جعلت الشركة الأم Huawei الأخبار رسمية الآن. بسبب القيود الأمريكية التي حدت بشكل كبير من الأعمال التجارية للشركة الصينية في مجال الأجهزة الإستهلاكية ومعدات الإتصالات، إضطرت Huawei إلى بيع علامتها التجارية الفرعية المتخصصة في صناعة الهواتف الذكية، Honor.
في وقت صعب عندما تكون العناصر التكنولوجية الصناعية غير مستدامة وتتعرض الشركات الإستهلاكية لضغط هائل، من أجل السماح لقنوات Honor والموردين بمواصلة الطريق، قررت Huawei Investment Holding Co بيع أوصل Honor بالكامل. المشتري هو Shenzhen Zhixin New Information Technology.
المالك الجديد لشركة Honor هو Shenzhen Zhixin New Information Technology. هذه الأخيرة، وقعت إتفاقية مع شركة Huawei Investment Holdings Co للإستحواذ الكامل على ممتلكات Honor. تنص الاتفاقية على أن عملية الاستحواذ ستحمي مصالح المستهلكين والقنوات والموردين والشركاء والموظفين. يجب ألا تؤثر التغييرات في الملكية على سير العمل في شركة Honor، وستظل الإدارة العليا لـ Honor على حالها من دون تغيير.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على Huawei تُعلن رسميًا عن بيعها لعلامتها التجارية الفرعية Honor
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق