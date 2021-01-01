تصبح رقائق الهواتف الذكية كل عام أكثر قوة حيث تسمح التقنيات الجديدة للمهندسين بالضغط على أداء أفضل من المعالجات المحمولة الصغيرة، وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، كانت شركة أبل رائدة في أداء الأجهزة المحمولة على الرغم من احتواء رقائق أيفون الخاصة بها على 6 أنوية مقابل 8، ولعل هذا العام، كانت القفزة إلى الأمام أكبر من المعتاد حيث تسمح عملية 5nm الجديدة لمزيد من الترانزستورات يتم حشرها في العبوة الصغيرة.
والآن بعد أن أصبح لدينا أجهزة أيفون الجديدة في متناول اليد وتمكنا من اختبارها بدقة، حان الوقت لنرى كيف تتفوق أبل A14 Bionic الجديدة على سابقتها وأفضل عروض Qualcomm هذا العام، Snapdragon 865 و865+.
وبحسب موقع phonearena الهندى، فلعل الاختلاف الوحيد بين Snapdragon 865 و865+ هو أن الأخير مسجّل بشكل أعلى، بصرف النظر عن نواة وحدة المعالجة المركزية الرئيسية، تعمل وحدة معالجة الرسومات أيضًا بسرعات أعلى قليلاً، كذلك فإن الاختلافات بين شرائح أبل وQualcomm أعمق بكثير من عدد النواة المختلفة وسرعات الساعة، في حين أن كلا المعالجين ينشأن من التصميمات الأساسية الأولية لـ Arm، إلا أنهما مخصصان للغاية بطرق تفضلها الشركتان للحفاظ على السر.
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التعليقات على إيه الفرق بين أداء معالجات أبل A14 وA13 وSnapdragon 865
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