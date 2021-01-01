أصدرت شركة Canalys المتخصصة بإحصائيات أسواق الإلكترونيات تقريرا كشفت فيه عن الهواتف التي لقيت أكبر إقبال من قبل المشترين في الربع الثالث من العام الجاري.
وتبعا للتقرير الصادر عن الشركة فإن صدارة مبيعات الهواتف في الربع الثالث من العام الجاري كانت من نصيب شركة سامسونغ، والتي ارتفعت مبيعاتها بنسبة 2% مقارنة بالربع الذي سبقه، إذا باعت ما بين الشهر السادس والشهر التاسع من هذا العام ما يقارب الـ 80.2 مليون جهاز.
أما المرتبة الثانية بالنسبة لمبيعات الهواتف الذكية في الربع الثالث من العام الجاري فاحتلتها شركة هواوي، والتي باعت قرابة 51.7 مليون هاتف، وتلتها شركة Xiaomi التي باعت نحو 47.1 مليون هاتف.
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التعليقات على أشهر الهواتف في الربع الثالث من العام الجاري
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