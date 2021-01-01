كيف يمكنك اكتشاف تعرض هاتفك للاختراق

يتمثل السبب الأكثر شيوعا لاختراق الهواتف الذكية هو رغبة المتسللين في الوصول غير المصرح به إلى بيانات المستخدم، أو استخدام الجهاز لأغراضهم الخاصة.
وفي كلتا الحالتين، يبدأ ذلك من خلال التفاعل باستمرار عبر الإنترنت مع خوادم معينة، بحسب ما صرح دميتري كورامين، الخبير في مختبر التحليل العملي للأمان لأنظمة المعلومات النفاثة ، لوكالة "برايم".
وتابع الخبير: "يمكن للمستخدم اكتشاف مثل هذا النشاط من تلقاء نفسه من خلال مراقبة موارد نظام التشغيل Android، نحن نتحدث عن العديد من الإشارات المرجعية للبرامج، إن علامة الكشف الرئيسية التي تشير إلى اختراق الهاتف هي زيادة حادة في استهلاك الجهاز للبطارية".
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