أقل من 1000 جنيه .. هواتف ذكية بأقل ميزانية وتعمل بنظام الأندرويد أقل من 1000 جنيه .. هواتف ذكية بأقل ميزانية وتعمل بنظام الأندرويد

نستعرض هنا العديد من الهواتف الذكية ولكن بأقل ميزانية شريطة ان يكون الهاتف عاملا بنظام الاندرويد وهذه النوعية قد نحتاجها وفقا للميزانية المحدودة أو كهاتف ثاني مساعد نحتاج فيه اقل الامكانيات ولكن مع نظام تشغيل معروف وايضا قد نحتاج لهذه النوعية ربما للابناء الذين يفقدون هواتفهم باستمرار فخسارة قليلة اهون من الكبيرة .



سيتم عرض امكانيات كل هاتف مع متوسط السعر والذى قد يزيد أو يقل في حدود 100 جنيه على الاكثر علما بان جميع هذه الهواتف موجودة في السوق المصري حاليا ويصادف في هذا الشهر وجود تخفيضات اضافية ربما قد تساهم في سعر افضل للهاتف الذي يقع عليه اختيارك



وقد تم وضع بعض المعايير للاختيار منها ان يكون عاملا بنظام الاندرويد وان يكون RAM اوحجم الذاكرة 1 جيجا كحد ادني بالاضافة إلى سعة تخزينية 8 جيجا كحد ادنى

وفيما يلى قائمة الهواتف التي يقل سعرها عن 1000 جنيه في السوق المصري1- نوكيا Nokia C1نوع الشاشة: أي بي اسحجم الشاشة بالبوصة: 5.4 انشدقة الشاشة بالميجابكسل 480×960شاشة باللمس متوفرالمعالج Otherسرعة المعالج رباعي النواةسعة الذاكرة الداخلية 16 جيجابايتحجم ذاكرة الرام 1 جيجا رامكارت الذاكرة كارت مايكرو اس دي، يصل إلى 64 جيجابايتنظام التشغيل اندرويداصدار نظام التشغيل Android 9 Pie (Go Edition)الكاميرا الخلفية 5 ميجا بكسلالكاميرا الامامية 5 ميجا بكسلتسجيل الفيديو 720p@30fpsنوع الشبكة شبكة الجيل الثاني، شبكة الجيل الثالثشريحة الاتصال شريحتين اتصالواي فاي متاحبلوتوث متاحراديو متاحقدرة البطارية بالمللي امبير 2500الوزن بالجرام 155متوسط السعر: 950 جنيه2- سيكو Sico Topazنوع الشاشة: أي بي اسحجم الشاشة بالبوصة: 5.2 انشدقة الشاشة بالميجابكسل 720 x 128شاشة باللمس متوفرالمعالج MediaTek MTK6737سرعة المعالج رباعي النواةسعة الذاكرة الداخلية 16 جيجابايتحجم ذاكرة الرام 2 جيجا رامكارت الذاكرة غير متاحنظام التشغيل اندرويداصدار نظام التشغيل Android OS، v8.1 (Oreo)الكاميرا الخلفية 8 ميجا بكسلالكاميرا الامامية 5 ميجا بكسلتسجيل الفيديو 720p at 30fpsنوع الشبكة شبكة الجيل الثاني، شبكة الجيل الثالث, شبكة الجيل الرابعشريحة الاتصال شريحتين اتصالواي فاي متاحبلوتوث متاحراديو متاحقدرة البطارية بالمللي امبير 2500الوزن بالجرام 292متوسط السعر: 999 جنيه3- تكنو Tecno F1نوع الشاشة: شاشة تي اف تيالحجم: 5 بوصةالدقة: 480 x854 بكسلنظام تشغيل اندرويد 8.1 (اوريو)المعالج: رباعي النواة 1.3 جيجاهرتز Cortex-A7 Mediatek MT6737مع معالج رسومات Mali-T720 MP2ذاكرة داخلية: 8 جيجابايتمنفذ لبطاقة ذاكرة ميكرو اس دي تصل إلى 32 جيجابايتذاكرة الرام: 1 جيجاكاميرا خلفية: 5 ميجابكسلتتميز الكاميرا بفلاش ليدالفيديو: 720 بكسل لكل 30 إطار في الثانيةكاميرا أمامية 2 ميجابكسلتتميز الكاميرا بفلاش ليدمكبر الصوت: متاحموقع مكبر الصوت: خلفينوع منفذ الصوت: 3.5 ملمالشريحة: شريحتين ( ميكرو) ‎شبكات الاتصال المحلية: خاصية الواي فاي 802.11 b/g/nيدعم تقنية البلوتوث 4.0نظام تحديد المواقع: متاحالراديو: متاح راديو اف امبطارية ليثيوم بوليمر مدمجة 2000 مللي امبير/الساعةمتوسط السعر: 950 جنيه4- الكاتيل Alcatel 1نوع الشاشة: أي بي اسحجم الشاشة بالبوصة: 5.5 انشدقة الشاشة بالميجابكسل 480 x 960المعالج Mediatek MT6739 (28 nm)سرعة المعالج ثماني النواةسعة الذاكرة الداخلية 16 جيجابايتحجم ذاكرة الرام 1 جيجا رامكارت الذاكرة كارت مايكرو اس دي، يصل إلى 128 جيجابايتنظام التشغيل اندرويداصدار نظام التشغيل Android 8.1 Oreo (Go edition)الكاميرا الخلفية 5 ميجا بكسلالكاميرا الامامية 2 ميجا بكسلتسجيل الفيديو 1080p@30fpsنوع الشبكة شبكة الجيل الثاني، شبكة الجيل الثالث, شبكة الجيل الرابعشريحة الاتصال شريحتين اتصالواي فاي متاحبلوتوث متاحراديو متاحقدرة البطارية بالمللي امبير 2000الوزن بالجرام 134السعر: 899 جنيه5- بلاك فيو BlackView A20 Proشاشة 5.5 أنش HDشريحة الاتصال شريحتينمعالج رباعيكاميرا مزدوجة خلفية 8 ميجا + 5 ميجا بيكسلكاميرا أمامية .03 ميجا بيكسلبروسيسور أم تي ك 1.3 رباعي النواهبطارية 3000 ملي أمبيرأندرويد أوريو 8.1ذاكرة RAM: 2 جيجاسعة التخزين: 16 جيجا بايتشبكة الاتصالات: 4G LTEمتوسط السعر: 950 جنيه6- أي كيو اند تي iQ&T iFoo U50حجم الشاشة: 5 بوصةالدقه: 1280x720 بيكسل، (293.7 بيكسل لكل بوصه)، التناسب: 16:9الاتصالات والشبكاتيدعم: 2G / 3G / WiFi / Bluetooth / GPSالشرائح: شريحتين من نوع Nano-SIMmicroUSB v2.0الألوان: الأبيض / الذهبينوع الشاشه IPS / LCDنظام التشغيل: اندرويد مارشميلو Marshmallowالمعالج Mediatek MTK6580A رباعي النواة (4x 1.3GHz Cortex-A7) –معالج الرسومات Mali-400 MP2الذاكره: 1 جيجاالسعة التخزينية: 16 جيجا، يدعم الذاكره الخارجيه حتى 32المستشعرات: البصمه / التسارع / القربالكاميراتالخلفيه: 8 ميجابيكسل، ليد فلاشالفيديو: 720p@30fpsالأماميه: 5 ميجا بيكسلالبطاريه السعه: 2300mAhمتوسط السعر: 799 جنيه7- نوكيا Nokia 1 Plusنوع الشاشة: أي بي اسحجم الشاشة بالبوصة: 5.4 انشدقة الشاشة بالميجابكسل 480×960المعالج Mediatek MT6739WWسرعة المعالج رباعي النواةسعة الذاكرة الداخلية 8 جيجابايتحجم ذاكرة الرام 1 جيجا رامكارت الذاكرة غير متاحنظام التشغيل اندرويداصدار نظام التشغيل Android 9.0 Pie (Go edition)الكاميرا الخلفية 8 ميجا بكسلالكاميرا الامامية 5 ميجا بكسلتسجيل الفيديو 720p@30fpsنوع الشبكة شبكة الجيل الثاني، شبكة الجيل الثالث, شبكة الجيل الرابعشريحة الاتصال شريحتين اتصالواي فاي متاحبلوتوث متاحراديو متاحقدرة البطارية بالمللي امبير 2500الوزن بالجرام 138.4متوسط السعر: 900 جنيه8- سيكو Sico Mega 2نوع الشاشة: أي بي اسحجم الشاشة بالبوصة :5.4 انشالمعالج MediaTekسرعة المعالج رباعي النواةسعة الذاكرة الداخلية 16 جيجابايتحجم ذاكرة الرام 1 جيجا رامكارت الذاكرة غير متاحنظام التشغيل اندرويداصدار نظام التشغيل Androidالكاميرا الخلفية 13 ميجا بكسل + 1 ميجا بكسلالكاميرا الامامية 8 ميجا بكسلتسجيل الفيديو 1080p@30fpsنوع الشبكة شبكة الجيل الثاني، شبكة الجيل الثالث, شبكة الجيل الرابعشريحة الاتصال شريحتين اتصالواي فاي متاحبلوتوث متاحراديو غير متاحقدرة البطارية بالمللي امبير 2000- 3000الوزن بالجرام 402متوسط السعر: 999 جنيه9- هايسنس HiSense L675شبكة الهاتف: 4G LTEالشريحة: الهاتف يعمل بشريحتيننوع الشاشه: أي بي اسحجم الشاشه 5.0 بوصة بدقة وضوح 1280*720 بيكسلكثافة البيكسلات في الشاشة 294 بيكسل لكل بوصةنظام التشغيل: الاندرويد 6.0نوع المعالج Mediatek MT6735Pرباعى النواة بتردد 1 جيجاهرتزامكانية اضافة كارت للذاكرة الخارجية حتى 32 جيجابايتالسعة التخزينية: 8 جيجابايتالذاكرة: 1 جيجا رامالكاميرا الخلفية: 8 ميجابيكسلالمميزات الثبات الذاتى للصور مع الفلاشتصوير الفيديو يدعمالكاميره الامامية 5 ميجابيكسلالبلوتوث اصدار 4.0راديو يوجدالبطارية من نوع Li-Ion بقوة 2300 ملى امبيرالوزن 135 جراممتوسط السعر: 900 جنيه10- أي كيو اند تي iQ&T G4حجم الشاشة: 5.5 بوصةدرجة وضوح الشاشة: 1280×720 بيكسلنوع الشاشة:: شاشة لمس (IPS LCD)كاميرا خلفية: كاميرا 13 ميجابايتالفيديو: نعمكاميرا أمامية: كاميرا 5 ميجابايتمجموعة الرقائق: MT6737المعالج: رباعي النواة، 1.3 جيجاهرتزذاكرة النظام: 2 جيجابايتالسعة الداخلية: 16 جيجابايتفتحة البطاقة: مايكرو اس دي حتى 32 جيجابايتنظام التشغيل أندرويد، إصدار 6 (مارشملو)أنواع التنبيه: نغمات MP3، WAVشبكة الجيل الرابع 4G: LTEالشريحة: بطاقتان SIMجي بي آر إس GPRS: نعمالبلوتوث: نعميو إس بي (USB): متاح، مايكرو USB 2.0الصوت: مشغل صوت يدعم MP3/WAVالفيديو: مشغل MP4/H.264سعة البطارية: 3000 مللي أمبير/ساعةمتوسط السعر: 999 جنيه