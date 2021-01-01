

نظام تشغيل هواوي HarmonyOS يصل إلى هواتفها قريبا.. تعرف على الهواتف المتوافقة معه نظام تشغيل هواوي HarmonyOS يصل إلى هواتفها قريبا.. تعرف على الهواتف المتوافقة معه

في رد فعل متوقع من شركة هواوي Huawei على الحظر الأمريكي على استخدامها للتقنيات الأمريكية، يستعد العملاق الصيني إلى إطلاق نظام التشغيل الخاص به “هارموني أو إس” HarmonyOS على هواتف الشركة وأجهزتها الذكية، بدلا من الاقتصار على تلفزيونات هواوي الذكية كما قبل.



وكشفت هواوي عن الإصدار الثاني من نظام تشغيل هارموني HarmonyOS 2.0 خلال مؤتمرها للمطورين في 2020، والذي سيدعم هواتفها الذكية، سواء علامتها التجارية الأساسية هواوي أو الفرعية هونر Honor، وكذلك الساعات الذكية.



وبحسب خطة الطريق التي أعلنتها هواوي، فإن نظام هارموني HarmonyOS 2.0 سيدعم في البداية الأجهزة التي تعمل بذاكرة عشوائية حتى 128 ميجابايت، مثل الأجهزة الذكية القابلة للارتداء وأجهزة إنترنت الأشياء IoT.

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وبحلول 2021، فإن نظام هارموني سيدعم الهواتف الذكية والأجهزة حتى ذاكرة عشوائية 4 جيجابايت، مثل الأجهزة اللوحية (تابلت) والهواتف الذكية، وبنهاية 2021، سيدعم النظام الذاكرة العشوائية الأكبر من 4 جيجابايت، لكي تعمل به الهواتف الذكية عالية المواصفات والسعر (فلاجشيب).وإليك قائمة هواتف هواوي الذكية التي تدعم نظام التشغيل هارموني HarmonyOS:هواوي ميت 40.هواوي ميت 40 برو.هواوي ميت 40 برو بلس.هواوي ميت 40 آر إس بورش.هواوي ميت إكس.هواوي ميت إكس إس.هواوي بي40.هواوي بي40 برو.هواوي بي40 برو بلس.هواوي ميت 30 4جي.هواوي ميت 30 برو 4جي.هواوي ميت 30 5جي.هواوي ميت 30 برو 5جي.هواوي ميت 30 آر إس بورش.هواوي نوفا 8.هواوي نوفا 8 برو.هواوي نوفا 7 برو 5جي.هواوي نوفا 7 5جي.هواوي نوفا 7 إس إي.هواوي بي30.هواوي بي30 برو.هواوي ميت 20.هواوي ميت 20 برو.هواوي ميت 20 إكس 4جي.هواوي ميت 20 إكس 5جي.هواوي ميت 20 آر إس.هواوي نوفا 6 5جي.هواوي نوفا 6 إس إي.وإليك قائمة هواتف هونر الذكية التي تدعم نظام التشغيل هارموني HarmonyOS:هونر في40.هونر 30 برو.هونر 30 برو بلس.هونر في30.هونر في30 برو.هونر بلاي 4 برو.هونر إكس10 5جي.هونر 30.هونر 30إس.هونر إكس10 5جي.هونر 20 برو.هونر 20.هونر 9إكس.هونر 9إكس برو.وإليك قائمة ساعات هواوي الذكية التي تدعم نظام التشغيل هارموني HarmonyOS:Huawei Watch GT 2 ProHuawei Watch GT 2eHuawei Watch GT 2وإليك قائمة أجهزة هواوي اللوحية (تابلت) التي تدعم نظام التشغيل هارموني HarmonyOS:Huawei MatePad ProHuawei MatePad Pro 5GHonor Tablet V6