تم طرح خدمة مدفوعات واتس آب في الهند ومن المنتظر أن تصل لمزيد من البلدان قريبا، حيث ستتيح هذه الميزة إرسال الأموال من داخل تطبيق واتس آب، ولإرسال الأموال عبر واتس آب في الهند، يجب أن يكون لديك حساب مصرفي وبطاقة خصم في الهند، كما يمكنك إرسال الأموال على واتس آب لأي شخص يستخدم تطبيق UPI المدعوم، لكن هناك مجموعة من الأشياء يجب معرفتها لتجنب عمليات الاحتيال باستخدام مدفوعات واتس آب كما يلى:
- لن يتصل واتس آب أبدًا أو يرسل رسالة لمساعدتك في تنشيط المدفوعات
لن يطلب واتس آب منك أبدًا معلومات متعلقة بالدفعات أو معلومات مصرفية لإعداد المدفوعات على رقم واتس آب الخاص بك، العملية برمتها سهلة وسيتعين عليك القيام بها بنفسك، فلا تصدق أي مكالمة أو رسالة تدعي مساعدتك في إعداد مدفوعات واتس آب على رقم هاتفك المحمول، فهذه عملية احتيال.
- ليس لدى واتس آب للمدفوعات رقم رسمي لخدمة العملاء
لا تبحث عن رقم خدمة العملاء لمدفوعات واتس آب على Google، فلا توجد أرقام رسمية لخدمة العملاء لمدفوعات واتس آب، وإذا صادفت أي رقم لخدمة عملاء واتس آب، فاعلم أنه متصل بالاحتيال، وفي حالة وجود أي مشكلة في Payments ، تواصل مع البنك الذي تتعامل معه على الفور.
- يؤدي الضغط على زر "دفع" إلى خصم الأموال من حسابك المصرفي
إذا تلقيت أي طلبات مدفوعات على واتس آب ، فاعلم أنه في اللحظة التي تضغط فيها على "Tap" ، فإنك توافق على المعاملة وسيتم خصم الأموال من حسابك المصرفي، لذا كن حذرًا قبل قبول طلبات الدفع.
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التعليقات على لو هتحول فلوس على واتس آب .. 7 حاجات خلي بالك منها
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