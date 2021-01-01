كشفت تسريبات جديدة أول صور لهواتف OnePlus 9 الرائدة من شركة وان بلس الصينية، حيث تصور الصور شكل وتصميم الهواتف، والتى من المحتمل أن تكون هاتفين هما OnePlus 9 و OnePlus 9 Pro والتى سيجرى إطلاقها فى بادية العام المقبل.
وبحسب موقع Android Authority فإن الصور تظهر احتواء هواتف OnePlus 9 على شاشة كبيرة قياس 6.55 بوصة، من نوع AMOLED ، مع معدل تحديث الشاشة 144 فى الثانية، بالإضافة إلى تصنيف IP68 المقاوم للمياه والغبار.
وفقا للموقع فإن الهواتف ستأتى بكاميرات رباعية خلفية ستكون شبيهة بكاميرات هواتف Galaxy Note 20 والتى تعد أفضل هواتف صادرة شركة سامسونج للعام الحالى، بالإضافة إلى أنها من المحتمل أن تحصل على كاميرا سيلفى تحت الشاشة مثل هواتف Galaxy S30 القادمة.
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التعليقات على أول صور لهواتف OnePlus 9 مع كاميرات تشبه Galaxy Note 20
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