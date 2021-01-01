أول صور لهواتف OnePlus 9 مع كاميرات تشبه Galaxy Note 20

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صورة الخبر: أول صور لهواتف OnePlus 9 مع كاميرات تشبه Galaxy Note 20
أول صور لهواتف OnePlus 9 مع كاميرات تشبه Galaxy Note 20

كشفت تسريبات جديدة أول صور لهواتف OnePlus 9 الرائدة من شركة وان بلس الصينية، حيث تصور الصور شكل وتصميم الهواتف، والتى من المحتمل أن تكون هاتفين هما OnePlus 9 و OnePlus 9 Pro والتى سيجرى إطلاقها فى بادية العام المقبل.

وبحسب موقع Android Authority فإن الصور تظهر احتواء هواتف OnePlus 9 على شاشة كبيرة قياس 6.55 بوصة، من نوع AMOLED ، مع معدل تحديث الشاشة 144 فى الثانية، بالإضافة إلى تصنيف IP68 المقاوم للمياه والغبار.

وفقا للموقع فإن الهواتف ستأتى بكاميرات رباعية خلفية ستكون شبيهة بكاميرات هواتف Galaxy Note 20 والتى تعد أفضل هواتف صادرة شركة سامسونج للعام الحالى، بالإضافة إلى أنها من المحتمل أن تحصل على كاميرا سيلفى تحت الشاشة مثل هواتف Galaxy S30 القادمة.

وستعمل هواتف OnePlus 9 بمعالجات من نوع Snapdragon 875 التى سيتم استخدامها لأول مرة بدءا من العام القادم، وتضاربت التقارير حول الموعد النهائى للهواتف، حيث أكدت بعضها أن الهواتف ستصدر فى شهر يناير فيما ذكرت تقارير أخرى أنها ستصدر فى شهر مارس.

وستحتوى هواتف OnePlus 9 على بطاريات كبيرة من المتوقع أنها ستكون أكبر من 5000 مللى أمبير، وستدعم الشحن اللاسلكي بقدرة 40 واط بالإضافة إلى الشحن السلكي قدرة 65 واط، مما سيساعد الهواتف على شحن البطارية كاملة فى أقل من 30 دقيقة.

المصدر: صدى البلد

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