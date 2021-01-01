

Honor ستُطلق هاتف جديد من الفئة المتوسطة يدعم الشحن السريع بقوة 66W، وهو يبدو مألوفًا Honor ستُطلق هاتف جديد من الفئة المتوسطة يدعم الشحن السريع بقوة 66W، وهو يبدو مألوفًا

العلامة التجارية الفرعية Honor التابعة لشركة Huawei هي الآن في طريقها لإطلاق هاتف جديد من الفئة المتوسطة، وقد تم تأكيد ذلك من قبل هيئة الإتصالات الصينية TENAA. هذا الهاتف يحمل الإسم الرمزي HJC-AN00، ويضم شاشة بحجم 6.53 إنش، فضلا عن الشحن السريع بقوة 66W.



في نفس الوقت، قام المسرب الصيني البارز Digital Chat Station على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo بنشر مجموعة من المواصفات الأخرى لهاتف Honor القادم والتي تبدو مطابقة لمواصفات الهاتف الذي حصل على مصادقة هيئة الإتصالات الصينية TENAA. هاتف Honor المعني هنا يضم المعالج MediaTek Dimensity 800U، وتقنية الشحن السريع بقوة 66W، فضلاً عن بطارية بسعة 3800mAh.



هذه المواصفات تبدو مطابقة لمواصفات الهاتف Huawei Nova 8 SE بإستثناء المعالج، وهذا ما يعني بأن Honor قامت فقط بإستعارة هاتف آخر من شركتها الأم ووضع الشعار الخاص بها فوقه.

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للتذكير، وصل الهاتف Huawei Nova 8 SE مع مواصفات تقنية تشمل شاشة OLED بحجم 6.53 إنش وبدقة +FullHD علمًا أنها تدعم HDR10 كذلك، ومعالج ثماني النوى من فئة MediaTek Dimensity 720، وذاكرة عشوائية بحجم 8GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، فضلاً عن بطارية بسعة 3800mAh تدعم الشحن السريع بقوة 66W مما يعد بشحن 60 في المئة منها في غضون 15 دقيقة فقط والبطارية بالكامل في غضون 20 دقيقة إضافية.الهاتف Huawei Nova 8 SE يضم كذلك كاميرا أمامية بدقة 16 ميغابكسل، وأربع كاميرات في الخلف بدقة 64 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 2 ميغابكسل لكاميرا الماكرو وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق. وبصرف النظر عن الكاميرات، فهذا الهاتف يأتي كذلك مسبقًا مع نظام Android 10 ومع واجهة EMUI 10، كما أنه يضم مستشعر بصمات الأصابع في الشاشة.في حين يُكلف الهاتف Huawei Nova 8 SE ما يُعادل 390 دولار أمريكي، فنحن نتوقع أن تقوم Honor بعرض نسختها من هذا الهاتف بسعر أرخص، ولكن سيبقى في حدود 350 دولار أمريكي تقريبًا.