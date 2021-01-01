

هواتف Google Pixel ستواصل الإستفادة من التخزين المجاني غير المحدود على Google Photos هواتف Google Pixel ستواصل الإستفادة من التخزين المجاني غير المحدود على Google Photos

في وقت سابق من هذا اليوم، صدمت شركة جوجل الجميع عندما أعلنت أنه بحلول اليوم الأول من شهر يونيو من العام المقبل ستقوم بإيقاف خطتها المجانية غير المحدودة في خدمة تخزين الصور Google Photos. وبالتالي، هذا يعني أنه سيتم منح مستخدمي هذه الخدمة 15GB من المساحة التخزينية المجانية، وإذا كانوا يرغبون في الحصول على المزيد من المساحة، فإنه سيتوجب عليهم الإشتراك في خدمة التخزين السحابية Google One.



ومع ذلك، هناك بعض الأخبار السارة نوعًا ما، وهذا في حالة إذا كنت تملك هاتف Google Pixel. في الواقع، لقد أوضحت شركة جوجل الآن أن ملاك أجهزة Google Pixel سيكون بمقدورهم إستخدام التخزين المجاني غير المحدود للصور والفيديوهات بالدقة العالية ” High Quality ” على خدمة Google Photos في المستقبل، ولكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كان ذلك سيتغير أيضًا في المستقبل أم لا.



يبقى أن نرى ما إذا كانت شركة جوجل ستُطبق ذلك على هواتف Google Pixel المستقبلية أو ما إذا كان ذلك يقتصر على هواتف Google Pixel الحالية والقديمة. في حالة إذا لم تكن على علم بذلك، تتيح خدمة Google Photos للمستخدمين النسخ الإحتياطي للصور والفيديوهات الخاصة بهم بالدقة العالية أو بالدقة الأصلية. وبالنسبة للصور التي يتم تخزينها بالدقة العالية، فهي تحصل على التخزين المجاني غير المحدود، في حين أن الصور التي تم تخزينها بالدقة الأصلية تأكل من المساحة التخزينية المحدودة للمستخدم.

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مع هذا التغيير، تقول شركة جوجل في الأساس أن جميع مستخدمي Google Photos، بإستثناء مستخدمي Google Pixel، لن يكون بإمكانهم بعد الآن الإستمتاع بهذه الإمتيازات بحلول اليوم الأول من شهر يونيو من العام المقبل. خدمة التخزين السحابية Google One تُكلف حاليًا 1.99 دولار أمريكي في الشهر مقابل 100GB من المساحة التخزينية والتي تُعد كافية لغالبية المستخدمين، لذلك إذا كنت تملك الكثير من الصور التي تود تخزينها في السحابة، فقد ترغب في إلقاء نظرة على خدمة Google One.