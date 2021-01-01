

سامسونج تكشف عن أول معالجاتها بتقنية 5 نانومتر Exynos 1080 سامسونج تكشف عن أول معالجاتها بتقنية 5 نانومتر Exynos 1080

أعلنت شركة سامسونج عن رقاقة المعالجة Exynos 1080 التي تستهدف هواتف الفئة المتوسطة وتُعد أول رقاقة منها بتقنية 5 نانومتر.



تأتي رقاقة معالجة سامسونج Exynos 1080 مبنية على معمارية tri-cluster مع ثمان نوى؛ تشمل نواة Cortex A78 من ARM بسرعة 2.8 جيجا هرتز لتحسين السرعة، وثلاثة أنوية Cortex A78 للمعالجة والحصول على توازن في الأداء بسرعة 2.6 جيجا هرتز لكل نواة، وأربع نوى Cortex-A55 لرفع الكفاءة بسرعة 2 جيجا هرتز لكل نواة، وهو ما يجعل من تعدد المهام على الهواتف التي ستدعمها أكثر سهولة وسرعة.



وتضيف رقاقة المعالجة معها معالج رسومات Mali G78 مدمج والذي يعزز تجربة الألعاب والمؤثرات البصرية على الهواتف التي ستدعمها.

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وستوفر رقاقة سامسونج كذلك دعم تقنية WiFi 6، وتقنية بلوتوث 5.2، بجانب دعم تقنية الجيل الخامس بفضل مودم مدمج معها.وبجانب المزايا الأساسية التي سبق ذكرها، فستوفر الرقاقة القدرة على دعم كاميرا حتى 200 ميجا بكسل وكاميرا، وسعة تخزين عالية من نوع UFS 3.1، وذاكرة رام من نوع LPDDR5. وبالإضافة لذلك، فستوفر الرقاقة دعم تقنية HDR10+ مع سرعة تحديث تصل 144 هرتز بجودة FHD+ وسرعة تصل 90 هرتز بجودة WQHD+، وهو ما يجعلها تتفوق على بعض معالجات الهواتف الرائدة في السوق خلال الوقت الحالي.سيأتي معالج Exynos 1080 لأول مرة على هاتف من شركة فيفو خلال الفترة القادمة، وربما نشاهده بهواتف سامسونج بداية 2021.ويجدر القول أن دعم معالج سامسونج للهواتف المتوسطة لجميع هذه الإمكانيات يلمح لقدوم معالج قوي جدًا للهواتف الرائدة من الشركة.يُشار أن تقنية 5 نانومتر بمعالجات الهواتف مازالت ببدايتها، وتوفرت فقط مع Kirin 9000 من هواوي ورقاقة معالجة آبل A14.