

هاتف كلاسيكي جديد من نوكيا يدعم الجيل الرابع “8000 4G” هاتف كلاسيكي جديد من نوكيا يدعم الجيل الرابع “8000 4G”

أعلنت شركة HMD عن هاتفها الكلاسيكي الجديد نوكيا 8000 4G بتصميم هواتفها التقليدية القديم؛ التي طالما اكتسبت شعبية كبيرة مع بداية عصر الهواتف المحمولة.



نوكيا 8000 يدعم شبكات الجيل الرابع “4G” ويملك شاشة 2.4 بوصة مع مواصفات بعيدة عما تشهده الهواتف الذكية اليوم بامتلاكه لوحة الأرقام الكلاسيكية ورام 512 جيجابايت وكذلك ذاكرة تخزين 4 جيجابايت ومعالج سنابدارجون 210.



فيما يحظى الهاتف بكاميرا خلفية 2 ميجا بسكل مزودة بفلاش وبطارية 1500 ملي أمبير توفر 28 يوم من العمل في وضع الاستعداد وثلاث ساعات عند الاتصال واستخدام تقنية اتصال 4G.

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وكما هو الحال مع هاتف الشركة الأخر نوكيا 6300 4G، يدعم الهاتف البلوتوث وكذلك نقطة الاتصال عبر الواي فاي “هوت سبوت” التي تتيح مشاركة الاتصال اللاسلكي بالانترنت مع الهواتف الأخرى.بالإضافة للميزة التي كانت شيئًا كبيرًا في أوائل إطلاق الهواتف المحمولة وهي دعم راديو FM مع وجود منفذ سماعة، في حين يوجد منه نسختين الأولى بدعم منفذ بطاقة SIM واحدة والأخر بدعم بطاقتين.السعر والتوفر في السوقسيتوفر الهاتف خلال الفترة القليلة القادمة بأربعة ألوان مختلفة وهي الأسود والأبيض والأزرق والذهبي وسيأتي بسعر 93 دولار أمريكي تقريبًا.