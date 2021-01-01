أعلنت شركة HMD عن هاتفها الكلاسيكي الجديد نوكيا 8000 4G بتصميم هواتفها التقليدية القديم؛ التي طالما اكتسبت شعبية كبيرة مع بداية عصر الهواتف المحمولة.
نوكيا 8000 يدعم شبكات الجيل الرابع “4G” ويملك شاشة 2.4 بوصة مع مواصفات بعيدة عما تشهده الهواتف الذكية اليوم بامتلاكه لوحة الأرقام الكلاسيكية ورام 512 جيجابايت وكذلك ذاكرة تخزين 4 جيجابايت ومعالج سنابدارجون 210.
فيما يحظى الهاتف بكاميرا خلفية 2 ميجا بسكل مزودة بفلاش وبطارية 1500 ملي أمبير توفر 28 يوم من العمل في وضع الاستعداد وثلاث ساعات عند الاتصال واستخدام تقنية اتصال 4G.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على هاتف كلاسيكي جديد من نوكيا يدعم الجيل الرابع “8000 4G”
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق