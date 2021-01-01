

EasyJoin Go TV تطبيق جديد لمشاركة الملفات مع تلفاز أندرويد وأكثر EasyJoin Go TV تطبيق جديد لمشاركة الملفات مع تلفاز أندرويد وأكثر

EasyJoin Go TV عبارة عن تطبيق مصمم لمساعدة المستخدمين على إرسال واستقبال الملفات من وإلى أجهزة تلفاز أندرويد “Android TV”، فإذا كنت تمتلك أحدهم، فأنت تعلم بالفعل أنه قد يكون من الصعب نقل الملفات، وهذا هو المكان الذي يأتي فيه EasyJoin Go TV.



وهنا، كل ما عليك فعله هو تثبيت هذا التطبيق على جهازك التلفاز، ومن ثم تثبيته على حاسوبك لإرسال الملفات إلى التطبيق المُثبت على هاتفك الأندرويد، وبما أننا ذكرنا هاتف أندرويد، فهذا يعني دعم التطبيق أيضًا مشاركة الملفات بين أجهزة أندرويد المختلفة، وكل ذلك باستخدام الشبكة المحلية أو نقطة اتصال، دون إلزامك بالخوادم الخارجية وما شابه.



ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، حيث يمتاز تطبيق EasyJoin GoTV بعملية نقل آمنة للغاية، كونه يدعم التشفير التام “نهاية إلى نهاية”، أمع سياسة خصوصية لا تجمع أي بيانات عن مستخدمي التطبيق.

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أخيرًا وللأسف الشديد، هذا التطبيق غير مجاني، فهو متاح للتحميل بسعر 1.49$، ومع ذلك، هناك إمكانية مشاركة النسخة المدفوعة مع أفراد العائلة دون دفع أي مقابل، وفيما يخص النسخة الخاصة بالحاسوب، فهي متوفّرة للتحميل مجّانًا سواء على ويندوز او ماك وكذلك لينكس.