

هواوي تستعد لبيع العلامة التجارية هونر مقابل 15 مليار دولار هواوي تستعد لبيع العلامة التجارية هونر مقابل 15 مليار دولار

بعد تقارير الأسابيع الماضية حول نية هواوي بيع العلامة التجارية هونر وخوضها محادثات مع عدة شركات، أشارت تقارير صحفية جديدة بأن عملية البيع تقترب لصالح حكومة شنجن الصينية وشركة Digital China الموزع المعروف للهواتف الذكية في الصين وعدد من الأطراف الأخرى.



تعتبر شنجن مركزًا للشركات التقنية في الصين ووطن هواوي نفسها، وهو ما يساعد في اتخاذ حكومتها خطوة لإتمام عملية البيع.



فيما تعتبر شركة Digital China أحد أكبر الشركات التقنية والموزعة للهواتف والأجهزة الذكية بما فيها أجهزة هونر وهواوي المختلفة.

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وتُقدر قيمة الصفقة بنحو 100 مليار يوان صيني ما يعادل 15.2 مليار دولار أمريكي، وستشمل جميع الأقسام التي تندرج تحت علامة هونر التجارية من مصانع ومراكز أبحاث ومراكز تطوير وغيرها.وبحسب تقرير وكالة روريترز للأنباء التي نقلت الخبر، فسيتم دفع قيمة صفقة الاستحواذ نقدًا لصالح هواوي.كما أشارت رويترز في تقريرها بأن هناك أطرافًا أخرى سينضمون إلى حكومة شنجن وشركة Digital China في عملية الاستحواذ.وبحسب المصدر نفسه، فإنه من المخطط الحفاظ على هيكلية الشركة وطاقم عملها وطرحها للاكتتاب العام خلال السنوات الثلاث المقبلة.وتهدف هذه الخطوة إلى مساعدة هونر في استعادة عافيتها مجددًا بعد الحظر الأمريكي من خلال فصلها على الشركة الأم، كما أن السيولة النقدية ستساهم في تحسين أرقام هواوي المالية التي تراجعت مبيعاتها بصورة كبيرة في الفترة الماضية بعد أن وصلت لقمة الشركات المصنعة للهواتف الذكية في العالم.