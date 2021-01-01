

آيفون 11 بصدارة أكثر 10 هواتف مبيعًا في العالم وسامسونج وشاومي تستوليان على البقية آيفون 11 بصدارة أكثر 10 هواتف مبيعًا في العالم وسامسونج وشاومي تستوليان على البقية

تعلن أغلب الشركات عن عدد مبيعات هواتفها الكلية خلال فترة ما، لكنها نادرًا ما تُعلن عن مبيعات كل هاتف على حدة، وحتى تحليلات السوق نادرًا ما تظهر مبيعات كل هاتف، لكن اليوم الشركة المتخصصة بتحليل البيانات Canalys كشفت عن أكثر 10 هواتف مبيعًا في العالم والتي تصدرها آيفون 11 واستولت فيها سامسونج ونظيرتها شاومي على بقية القائمة.



قائمة Canalys للربع الثالث من 2020 لم تشهد تواجد أي هاتف من هواوي، كما أن معظم هواتف سامسونج وشاومي في القائمة كانت من الفئة المتوسطة أو الأقل.



وجاءت قائمة أكثر الهواتف مبيعًا في العالم كما يلي:

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iPhone 11iPhone SE 2020Galaxy A21sGalaxy A11Galaxy A51Redmi Note 9 / Redmi 10X 4GRedmi 9Galaxy A31Redmi 9AGalaxy A01 Coreعلى نفس الجانب، أشارت تحليلات Canalys أن سامسونج استحوذت على الحصة الأكبر في سوق الهواتف بواقع 23% بشحنها نحو 80.2 مليون وحدة، ثم جاءت هواوي ثانية بنسبة 14.9% من حجم السوق مع بيعها 51.7 مليون هاتف، تلتها شاومي بنسبة 13.5% ومبيعات وصلت 47.1 مليون هاتف، ثم تبعتها آبل ببيع 43.2 مليون هاتف وبحصة سوقية 12.4% رغم تصدر آيفون 11 قائمة أكثر الهواتف مبيعًا.آيفون 11 بصدارة أكثر 10 هواتف مبيعًا في العالم وسامسونج وشامي تستوليان على البقيةيُشار أن مبيعات الهواتف الذكية تراجعت بنسبة 1% في الربع الثالث من 2020 وربما يعود السبب للحالة الصحية العالمية المتعلقة بجائحة كورونا.