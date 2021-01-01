أوبو تطلق نسخة محمد صلاح من هاتف Reno4 في مصر بسعر 420 دولار أمريكي

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صورة الخبر: أوبو تطلق نسخة محمد صلاح من هاتف Reno4 في مصر بسعر 420 دولار أمريكي
أوبو تطلق نسخة محمد صلاح من هاتف Reno4 في مصر بسعر 420 دولار أمريكي

أطلقت شركة أوبو الصينية نسخة جديدة خاصة من هاتفها الرائد رينو 4 تحمل وجهها الإعلامي وسفير علامتها التجارية لاعب ليفربول المصري محمد صلاح “Reno4 Mo Salah Edition”.

وكان محمد صلاح قد وقع عقدًا مع شركة أوبو في شهر مارس الماضي ليمثل علامتها التجارية لتقديم العديد من الإعلانات الترويجية لهواتفها التي كانت بدايتها مع هاتف رينو 3 برو؛ لتككل اليوم هذه الشراكة الإعلانية يإطلاق رينو 4 مو صلاح ” Reno4 Mo Salah” في مصر بسعر 6,590 جنيه مصري (420$).

تأتي نسخة أبو صلاح مع العديد من المميزات المخصصة مع نفس تصميم هاتف رينو 4 الأساسي مع شاشة OLED قياس 6.4 بوصة بدقة +FHD ومعالج سنابدراجون 720G يدعم تقنيات اتصال الجيل الرابع “4G” وكذلك الشحن السريع بقدرة 30 واط عبر تقنية الشركة VOOC 4.0 Flash.

أما الاختلافات التي خصت فيها أوبو هذه النسخة الرياضية هي الرسومات والتصميم الذي حمل صورة محمد صلاح بتدرجات من الرمادي والأحمر مع توقيع على ظهر الهاتف باللون الأبيض وكأن الألوان تم احتيارها في إشارة للعلم المصري أيضًا.

أما على جانب نظام التشعيل فقد جاء الهاتف مع إصدار ColorOS 7.2 وخلفية مخصصة للاعب المصري مع أيقونات حمراء معاد تصميمها وتضمين لصورة صلاح في تطبيق جهات الاتصال.

السعر والتوفر في السوق
يتوفر هاتف Reno4 Mo Salah Edition على موقع شركة أوبو في مصر بسعر 6,590 جنيه مصري كما سبق وذكرنا حيت يأتي مع ذاكرة داخلة سعة 128 جيجابايت ورام 8 جيجابايت.

صورة الخبر: أوبو تطلق نسخة محمد صلاح من هاتف Reno4 في مصر بسعر 420 دولار أمريكي

المصدر: عالم التقنيه

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