

أوبو تطلق هاتف OPPO A93 أحدث إصدارات سلسلة A أوبو تطلق هاتف OPPO A93 أحدث إصدارات سلسلة A

أعلنت OPPO، عن إطلاق هاتف OPPO A93 في مصر، ويقدم الهاتف التكنولوجيا العصرية التي تميز نمطك وذوقك مع هاتف فائق الأناقة والنحافة، وهو ما يعني أنك تحصل على أفضل خصائص تصوير البورتريه داخل تصميم بأعلى جودة.







مع أحدث أجيال سلسلة A، فإن هاتف OPPO A93 يجعلك تستمتع بحياتك بأقل مجهود.

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قالت إيف هان، رئيسة العلامة التجارية في OPPO مصر:"صممت سلسلة A بحيث يمكن للجيل العصري التمتع بهاتف ذكي عالي الجودة يناسب حياتهم وأسلوبهم الشخصي، ومع تصميمه الأنيق لن تخجل من التباهي به في الخارج".أضافت: "تم تصميم OPPO A93 استنادًا إلى الأبحاث التي أجريت على المستهلكين المحليين، ليحتوي الهاتف على جميع الخصائص المناسبة مثلكاميرات الذكاء الاصطناعي لتقديم صور بورتريه تخطف الأنفاس، وتقنية شحن متقدمة لضمان عدم تقييد هاتفك لنمط حياتك. يلبي هاتف OPPO A93 التوقعات العالية والقيم التي يحملها مستخدمونا الطموحون بشكل كبير في الشكل والأسلوب".مع هاتف OPPO A93 في يدك، يمكنك التباهي به أمام أصدقائك، حيث تم تصميمه بجسم فائق الأناقة ونحافة ٧,٤٨ مم لينزلق إلى جيبك ومعطفك بدون أن ينتفخ، أو يدخل بأناقة في حقيبة صغيرة أو محفظة ليمنحك التجربة الرائدة ليس لها مثيل.