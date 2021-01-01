

أحدث محمول لاوبو العالمية بمصر أحدث محمول لاوبو العالمية بمصر

أعلنت OPPO، العلامة التجارية الرائدة في التكنولوجيا حول العالم عن إطلاق هاتف OPPO A93 في مصر. ويقدم هاتف OPPO A93 التكنولوجيا العصرية التي تميز نمطك وذوقك مع هاتف فائق الأناقة والنحافة. وهو ما يعني أنك تحصل على أفضل خصائص تصوير البورتريه داخل تصميم بأعلى جودة، إلى جانب خصائص تزيد من فاعلية الحياة ويمكنها أن تتوافق مع إيقاع أسلوب حياتك. مع أحدث أجيال سلسلة A، فإن هاتف OPPO A93 يجعلك تستمتع بحياتك بأقل مجهود.







وقالت إيف هان، رئيسة العلامة التجارية في OPPO مصر: "صممت سلسلة A بحيث يمكن للجيل العصري التمتع بهاتف ذكي عالي الجودة يناسب حياتهم وأسلوبهم الشخصي، ومع تصميمه الأنيق لن تخجل من التباهي به في الخارج. تم تصميم OPPO A93 استنادًا إلى الأبحاث التي أجريت على المستهلكين المحليين، ليحتوي الهاتف على جميع الخصائص المناسبة مثل كاميرات الذكاء الاصطناعي لتقديم صور بورتريه تخطف الأنفاس، وتقنية شحن متقدمة لضمان عدم تقييد هاتفك لنمط حياتك. يلبي هاتف OPPO A93 التوقعات العالية والقيم التي يحملها مستخدمونا الطموحون بشكل كبير في الشكل والأسلوب".

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أظهر أسلوبك مع تصميم بأعلى جودةمع هاتف OPPO A93 في يدك، يمكنك التباهي به أمام أصدقائك، حيث تم تصميمه بجسم فائق الأناقة ونحافة ٧,٤٨ مم لينزلق إلى جيبك ومعطفك بدون أن ينتفخ، أو يدخل بأناقة في حقيبة صغيرة أو محفظة ليمنحك التجربة الرائدة ليس لها مثيل.ولتحقيق هذه النحافة الفائقة ٧,٤٨ مم ووزن ١٦٤جم فائق الخفة، يستخدم هاتف OPPO A93 تصميم رائد في الصناعة ليضم لوحة رئيسية، بطارية، ومكونات أخرى محسنة تدخل جميعها في تصميم نحيف. لأول مرة في الهواتف الذكية، يقدم هاتف OPPO A93 تقنية الحواف المستديرة ٢٢٠ درجة، والتي توفر إحساس إمساك أكثر راحة وسلاسة للهاتف. يتحقق ذلك بفضل تصميم الحواف المستديرة لهاتف OPPO A93، حيث ينكسر الضوء فوق الحواف المستديرة ليبرز مظهره الرفيع والراحة عند الإمساك به في اليد.لضمان انغماس المشاهدين في محتواهم، هاتف A93 من OPPO معد بشاشة Super AMOLED Dual Punch-Hole بحجم 6,43” ومع شاشة Super AMOLED FHD+ ونسبة ضخمة من الشاشة إلى جسم الهاتف ٩٠.٧٪. تستخدم الشاشة Mini Dual Punch-Holes التي تقدم أصغر قطر كاميرا في هذه الفئة السعرية بحجم ٣.٧مم، ويضمن أن مساحة شاشة الهاتف تم تعظيمها كي تستمتع بألعاب الفيديو وتشاهد كل تفصيلة في لقطتك.يقدم هاتف OPPO A93 خامات المط اللامعة، والتي ترى عودة الأضواء البراقة الشديدة التي استمتع بها المستخدمون مع آخر هواتف سلسلة A. ولكن مع هاتف OPPO A93، تم تحديث تصميم الهاتف ليس فقط ليمنحك شعور بالفخامة يتميز بالنعومة عند اللمس ومريح للعينين، ولكن أيضًا مقاوم لتبصم الإصبع استجابةً لمطالب المستخدمين. توظف خامة المط اللامع تقنية الطلاء البصري التي ترفع عمق الطلاء من ٢٥٠ نانومتر إلى ٤٠٠ نانومتر، وتتيح تفاعل نفاذ الضوء وانعكاسه، وهو ما ينتج عنه تحسن الألوان. هاتف OPPO A93 سيأتي بثلاث ألوان من خامة المط اللامع: لون Magic Blue الذي يظهر مزيجًا مميزًا من الأزرق والأرجواني تعكس لون جديد في كل زاوية. لون Matte Blackينضح بالفخامة ومُستلهم من السيارات الفخمة. لون Metallic White يقدم لون أبيض منعش يكشف عن لمسة من درجات الوردي عند زاوية معينة.