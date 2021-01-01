أعلنت شركة مايكروسوفت عن إطلاق تحديث لتطبيق Your Phone الشهير، سيمكن المستخدمين من التحكم بالهواتف الذكية عبر أجهزة الكمبيوتر بشكل أفضل، وأشارت الشركة إلى أن التحديث الجديد للتطبيق سيمكن بعض مستخدمى الهواتف الذكية من التحكم ببعض التطبيقات الموجودة فى هواتفهم عبرالكمبيوتر وتشغيل أكثر من تطبيق فى وقت واحد عبر سطح المكتب، وليس تطبيقا واحدا كما كان الحال من قبل.
ووفقا لموقع RT، أوضحت أن التحديث طرح بصورة تجريبية حاليا لمعرفة آراء المستخدمين وملاحظاتهم حول عمل Your Phone، وللاستفادة من التحديث يجب أن يملك المستخدم الإصدار 1.20102.132.0 فى حاسبه أو الإصدارات الأحدث، أما هاتفه فيجب أن يحوى الإصدار 1.20102.133.0 أو الإصدارات الأحدث.
وكانت مايكروسوف قد أضافت إلى التطبيق المذكورعدة ميزات من قبل، منها ميزة تساعد على التحكم بالموسيقى والفيديوهات الموجودة فى الهواتف عبر أجهزة الكمبيوتر، ميزات تساعد على استخدام الحاسب لإرسال واستقبال الرسائل من وإلى التطبيقات الموجودة فى الهاتف المقترن به عبر التطبيق.
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التعليقات على تحديث جديد لـتطبيق Your Phone للتحكم بهاتف أندرويد بواسطة الكمبيوتر
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