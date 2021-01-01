

تحديث جديد لـتطبيق Your Phone للتحكم بهاتف أندرويد بواسطة الكمبيوتر تحديث جديد لـتطبيق Your Phone للتحكم بهاتف أندرويد بواسطة الكمبيوتر

أعلنت شركة مايكروسوفت عن إطلاق تحديث لتطبيق Your Phone الشهير، سيمكن المستخدمين من التحكم بالهواتف الذكية عبر أجهزة الكمبيوتر بشكل أفضل، وأشارت الشركة إلى أن التحديث الجديد للتطبيق سيمكن بعض مستخدمى الهواتف الذكية من التحكم ببعض التطبيقات الموجودة فى هواتفهم عبرالكمبيوتر وتشغيل أكثر من تطبيق فى وقت واحد عبر سطح المكتب، وليس تطبيقا واحدا كما كان الحال من قبل.



ووفقا لموقع RT، أوضحت أن التحديث طرح بصورة تجريبية حاليا لمعرفة آراء المستخدمين وملاحظاتهم حول عمل Your Phone، وللاستفادة من التحديث يجب أن يملك المستخدم الإصدار 1.20102.132.0 فى حاسبه أو الإصدارات الأحدث، أما هاتفه فيجب أن يحوى الإصدار 1.20102.133.0 أو الإصدارات الأحدث.



وكانت مايكروسوف قد أضافت إلى التطبيق المذكورعدة ميزات من قبل، منها ميزة تساعد على التحكم بالموسيقى والفيديوهات الموجودة فى الهواتف عبر أجهزة الكمبيوتر، ميزات تساعد على استخدام الحاسب لإرسال واستقبال الرسائل من وإلى التطبيقات الموجودة فى الهاتف المقترن به عبر التطبيق.

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جدير بالذكر طرحت شركة مايكروسوفت أمس الثلاثاء، نموذجين من جهاز إكس بوكس للألعاب، بعد سبعة أعوام من طرح النسخة السابقة، للاستفادة من تزايد الإقبال على الإنفاق على الألعاب فى ظل جائحة فيروس كورونا، وستباع أجهزة إكس بوكس طراز إكس، التى وصفتها الشركة بأنها أقوى جهاز ألعاب فى العالم، بسعر التجزئة 499.99 دولار بينما ستباع أجهزة إكس بوكس طراز إس بمبلغ 299.99 دولار.وسينافس إكس بوكس أجهزة ألعاب بلاى ستيشن 5 من إنتاج شركة سونى والتى من المقرر أن تطرح فى الأسواق الخميس، وينظر على نطاق واسع إلى جهاز بلاى ستيشن 5 على أنه يقود المنافسة بين أجهزة الألعاب لأن قاعدة معجبيه أكبر من نظيراتها ولأنه يتيح عددا أكبر من الألعاب الحصرية التى ستكون متوفرة عند طرحه.