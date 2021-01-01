تسريبات تكشف عن خطط آبل بشأن هاتف آيفون 13

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تسريبات تكشف عن خطط آبل بشأن هاتف آيفون 13

من المتوقع أن تطلق الشركة الأمريكية آبل، سلسة هواتفها الجديدة العام المقبل، تحت أسم آيفون 13.



وكشفت تقارير صحفية عالمية ما وصفته بالتسريبات التي تجهزها شركة "آبل" الأمريكية لهاتفها الجديد المرتقب "آيفون 13".

وأشار تقرير منشور عبر موقع "تايمز نيوز ناو" التقني المتخصص إلى أن تلك التقنيات التي ستكون "أوسع وأفضل" ستكون مخصصة لإصداري "آيفون 13 برو" و"آيفون 13 برو ماكس".

وأورد محلل الهواتف الذكية الشهير، مينج تشي كو، في مذكرة سرية متداولة أن هواتف "آيفون 13" سيتم دعمها بتقنيات كاميرات مختلفة كليا، بحيث ستكون ذات زاوية تصوير واسعة جدا.

ومن المتوقع أن يحتوي هاتفا "آيفون" الجديدان على زاوية بؤرية لكاميراتها أوسع، بحيث ستكون العدسات مكونة من 6 عناصر تقريبا، مع تقنيات ضبط تلقائي للصورة.

ويرجع ذلك، بحسب المحلل التقني، إلى أن "آبل" اعتمدت على موردها الرئيسي المميز "ليغان"، الذي يقدم محركات "في سي إم" ذات زاوية تصوير فائقة الاتساع المحسنة.

المصدر: اخبار اليوم

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