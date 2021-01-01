

Oppo تعمل على هاتف جديد يضم كاميرا بدقة 64MP، ويدعم الشحن السريع بقوة 65W Oppo تعمل على هاتف جديد يضم كاميرا بدقة 64MP، ويدعم الشحن السريع بقوة 65W

شركة Oppo بدأت العمل بالفعل على تشكيلة هواتفها الذكية المتوسطة للعام 2021، والتي من المفترض أن تحمل إسم Oppo Reno 5 Series. وعلى ذكر ذلك، فنحن هنا اليوم مع المواصفات التقنية الكاملة لواحد من أعضاء هذه التشكيلة.



المعلومات التي حصلنا عليها اليوم تقول أن هذا الهاتف والذي من المرجح أن يكون Oppo Reno 5 سيضم مواصفات تقنية تشمل شاشة OLED بحجم 6.43 إنش وبدقة +FullHD تدعم معدل التحديث 60Hz، ومعالج ثماني النوى من فئة Mediatek Dimensity 800U بتردد 2.4GHz، وذاكرة عشوائية بحجم 8GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB، فضلا عن بطارية بسعة 4200mAh تدعم الشحن السريع بقوة 65W.



وعلاوة على ذلك، كشف لنا تسريب اليوم كذلك أن هذا الهاتف سيضم ثلاث كاميرات في الخلف على الأقل بدقة 64 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق. وبغض النظر عن الكاميرات، فهذا الهاتف سيأتي كذلك مسبقًا مع نظام Android 11 مما قد يجعله أول هاتف من شركة Oppo يأتي مسبقًا مع الإصدار الأحدث من نظام الأندرويد.