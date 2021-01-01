

تعملها إزاى.. نصائح للتغلب على مشاكل شحن هواتف أندرويد تعملها إزاى.. نصائح للتغلب على مشاكل شحن هواتف أندرويد

لماذا لا يمكن شحن هاتفى الأندرويد؟ إن كان هذا السؤال يشغلك، فهناك 7 طرق لإصلاح مشكلات الشحن على جهاز أندرويد الخاص بك، إذا كنت تجده لا يشحن عند توصيله بالكهرباء، فعندما يحدث هذا مع هواتف أندرويد، قد يكون ذلك لعدة أسباب مختلفة، قد تكون هناك مشكلة خارجية، مثل منفذ طاقة سيئ أو كابل شحن تالف، وقد تكون أيضًا مشكلة داخلية مثل خلل في البرنامج.



يمكن أن تضطر إلى تجربة بعض طرق استكشاف الأخطاء وإصلاحها حتى يتم حل المشكلة إذا كانت بسيطة فعلا ولا تستدعى أخصائى أو خبير في الهواتف، وهنا نرصد لك هذه الطرق وفقا لما ذكره موقع "business insider":



1- جرب منفذ طاقة مختلف.



2- تحقق من كابل الشحن الخاص بجهاز أندرويد.



3- اختبر جدار المحول الخاص بشحن الجهاز.



4- افحص منفذ شحن جهازك.



5- حاول إعادة تشغيل هاتفك.



6- تأكد عن برنامج أندرويد الذى قمت بتحديثه فقد يكون هو السبب.



7- استبدل بطارية الهاتف إذا كان يمكن تغييرها لأن عمرها الافتراضى قد يكون انتهى.



