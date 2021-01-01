

إطلاق أول قمر صناعي 6G في العالم إطلاق أول قمر صناعي 6G في العالم

أطلقت الصين بنجاح ما وصف بأنه أول قمر صناعي في العالم لاختبار اتصالات الجيل السادس 6G.



ودخل القمر الصناعي المدار مع 12 قمرًا صناعيًا آخر من مركز تاييوان لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة شانشي.



وقالت تقارير إعلامية: إن القمر الصناعي 6G كان من بين ثلاثة أقمار صناعية صينية أطلقت بنجاح في المدار، إلى جانب 10 أقمار صناعية تجارية للاستشعار عن بُعد طورتها شركة (ساتيلوجيك) Satellogic الأرجنتينية.

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وينطوي القمر الصناعي على استخدام موجات تيراهيرتز العالية التردد لتحقيق سرعات نقل بيانات أسرع عدة مرات من التي من المحتمل أن تكون شبكات 5G قادرة عليها.ويتم استخدام القمر الصناعي للتحقق من أداء تقنية 6G في الفضاء، حيث يتم توسيع نطاق التردد 6G من تردد موجة 5G الميليمترية إلى تردد التيراهيرتز.ويحمل القمر الصناعي أيضًا التكنولوجيا التي سيتم استخدامها لرصد كوارث المحاصيل والوقاية من حرائق الغابات.ومن المتوقع أن تكون هذه التكنولوجيا أسرع بنحو 100 مرة من 5G، مما يتيح نقلًا بلا خسارة في الفضاء لتحقيق اتصالات بعيدة المدى مع خرج طاقة أصغر.