

ببطارية عملاقة وكاميرات ثلاثية.. موتورولا تعلن عن هاتف “G9 باور” ببطارية عملاقة وكاميرات ثلاثية.. موتورولا تعلن عن هاتف “G9 باور”

أعلنت شركة موتورولا عن هاتفها الجديد من الفئة المتوسطة “موتو جي 9 باور”، والذي تقول الشركة إنه سيوفر 60 ساعة متواصلة من العمل.



وبحسب موقع theverge.com فإن هاتف “Moto G9 Power” يستمد قدرته من البطارية العملاقة التي تبلغ سعتها 6 آلاف مللي أمبير في الساعة، وهو ما يعيد للأذهان هاتف Galaxy M51 من سامسونج Samsung الذي يحتوي على بطارية بسعة 7 آلاف مللي أمبير في الساعة.



ومن المٌنتظر أن تحتوي الجهة الخلفية لهاتف “موتو جي 9 باور” على مجموعة ثلاثية من الكاميرات بدقة 64 ميجابكسل بالإضافة إلى كاميرا أمامية بجودة 16 ميجابكسل.

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سيستمد هاتف موتو جي 9 باور Moto G9 Power قوته من معالج Snapdragon 662وعززت موتورولا Motorola هاتفها الجديد بشاشة عرض HD + LCD بحجم 6.8 بوصة وذاكرة تخزين داخلية بمساحة 128 جيجابايت مقابل ذاكرة وصول عشوائي بسعة 4 جيجابايت.وسيستمد هاتف Moto G9 Power قوته من معالج Snapdragon 662، كما ستحتوي الجهة الجانبية للهاتف على زر مخصص لمساعد جوجل Google الصوتي، بالإضافة إلى مستشعر للبصمة تحت شعار شركة Motorola في الخلف.وتؤكد موتورولا أن هاتفها مُعزز بتصميم يجعله مقاوم للمياه حيث لن يصاب بضرر في حالة انسكاب السوائل على هيكله الخارجي بشكل عرضي ولكنه غير مجهز للصمود في حالة غمره بالمياه أو السوائل.سيتوفر هاتف موتو جي 9 باور Moto G9 Power هما البنفسجي المائل للأزرق واللون الفضي المُميزومن المٌنتظر أن يتوفر هاتف “موتو جي 9 باور” بلونين هما البنفسجي المائل للأزرق واللون الفضي المُميز، كما سيدعم الهاتف سرعات شحن تصل إلى 20 واطا.وبالرغم من تشابه هاتف “Moto G9 Power” مع الجيل السابق “Moto G8 Power” إلى حد كبير، إلا أن الهاتف الجديد سيتمتع بشاشة أكبر وكاميرا أفضل وبطارية قوية بعمر افتراضي ممتد.