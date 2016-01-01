هواوي تستعرض استراتيجيتها الرائدة لمنظومة Huawei Mobile Service وتدعو المطورين للانضمام إليها

أعلنت اليوم مجموعة هواوي لأجهزة المستهلك في مصر عن مشاركتها في "قمة تيكني 2020 – TECHNE Summit 2020" لريادة الأعمال بمكتبة الإسكندرية من يوم السبت 7 نوفمبر حتى الإثنين 9 نوفمبر. تستعرض هواوي خلال المشاركة استراتيجيتها المعنية بمنظومتها الرائدة HUAWEI Mobile Services وأخر التحديثات والخدمات الجديدة التي شهدتها في الأونة الأخيرة.
تمثل "قمة تيكني 2020 – TECHNE Summit 2020" حدثاً دولياً يركز على العديد من الصناعات ومجالات الاستثمار وريادة الأعمال على وجه الخصوص حيث تهدف القمة إلى التأثير في مختلف المجالات ومجتمعات أصحاب الشركات الناشئة في منطقة البحر المتوسط من خلال عرض تكنولوجيات مختلفة وسبل تطبيقها على كل صناعة، وقد انطلقت قمة تيكني في الإسكندرية هذا العام بحضور ما يزيد عن 10 آلاف شخص وأكثر من 500 شركة ناشئة و200 متحدث و150 مستثمر من 40 دولة.
وتعليقاً على المشاركة، قال "آدم شياو"، المدير الإداري لخدمات HUAWEI Mobile Services في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين: " تأتي مشاركتنا خلال "قمة تكني ٢٠٢٠ – TECHNE Summit 2020" في إطار حرصنا على تعزيز تواجدنا في السوق المصري الذي يعد أحد أكبر أسواق منطقة الشرق الأوسط، والمصدر للمواهب والمشاريع العصرية."
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