تسريب مواصفات سلسلة هواتف ONEPLUS 9

ظهرت تسريبات على شبكة الإنترنت تشير لتفاصيل حول سلسلة الهواتف الذكية ONEPLUS 9، والتي من المقرر إصدارها في الربيع المقبل.
وبحسب ما تم نشره، تم التأكيد على إنتاج طرازين هما OnePlus 9 وOnePlus 9 Pro، فيما لم يُكشف عن الثالث.
ولكن من المتوقع أن يكون رقم 3 هو الهاتف الذكي OnePlus 9 ألترا، بذاكرة متنوعة من ذاكرة الوصول العشوائي التخزين، وستعمل الهواتف الذكية من سلسلة OnePlus 9 بواسطة معالج كوالكوم Snapdragon 875 ثماني النواة.
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