تسريب مواصفات سلسلة هواتف ONEPLUS 9

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تسريب مواصفات سلسلة هواتف ONEPLUS 9

ظهرت تسريبات على شبكة الإنترنت تشير لتفاصيل حول سلسلة الهواتف الذكية ONEPLUS 9، والتي من المقرر إصدارها في الربيع المقبل.

وبحسب ما تم نشره، تم التأكيد على إنتاج طرازين هما OnePlus 9 وOnePlus 9 Pro، فيما لم يُكشف عن الثالث.

ولكن من المتوقع أن يكون رقم 3 هو الهاتف الذكي OnePlus 9 ألترا، بذاكرة متنوعة من ذاكرة الوصول العشوائي التخزين، وستعمل الهواتف الذكية من سلسلة OnePlus 9 بواسطة معالج كوالكوم Snapdragon 875 ثماني النواة.

وفيما يتعلق بالشاشة، ستكون من نوع أموليد سيكون بمعدل تحديث 144 هرتز، كما يتميز بتقنية NFC، وتصنيف IP68 المتعلق بمقاومة الماء والغبار، سيكون ومكبرات صوت ستيريو مزدوجة.

كما ستتميز هذه الهواتف بتصميم ثقب في الشاشة لكاميرا سيلفي.

ومن حيث البطارية، لم يتم التأكد من السعة الأصلية بعد ،لكن البطارية ستدعم بشحن سلكي سريع بقدرة 65 واط وشحن لاسلكي 40 واط، فيما يُتوقع أن تطلق الشركة سلسلة OnePlus 9 في الربع الأول من عام 2021، على الأرجح في مارس المقبل.

المصدر: اخبار اليوم

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