

أبل تطرح تحديثى iOS 14.2 وiPadOS 14.2.. إعرف مميزاتهم أبل تطرح تحديثى iOS 14.2 وiPadOS 14.2.. إعرف مميزاتهم

أصدرت أبل تحديثًا جديدًا للبرنامج لمستخدمي أيفون وiPad، حيث قامت الشركة بدفع iOS 14.2 وiPadOS 14.2 لجميع الأجهزة المدعومة، إذ لا تجلب هذه التحديثات تحسينات أمنية فحسب، بل توفر أيضًا ميزات جديدة، بعضها خاص بأحدث سلسلة iPhone 12 وطرازات الجيل الجديد من iPad - iPad Pro 12.9 بوصة (الجيل الرابع) وiPad Pro 11 بوصة (الجيل الثاني) وiPad Air (الجيل الرابع).



وبحسب موقع TOI الهندى، فيأتي كل من iOS 14.2 وiPadOS 14.2 مع دعم لأكثر من 100 رمز تعبيري جديد تشمل الحيوانات والطعام والوجوه والأشياء المنزلية وغيرها، إلى جانب ثماني خلفيات جديدة متوافقة مع الوضع الفاتح والوضع المظلم للجهاز، وعلى وجه التحديد بالنسبة لـ AirPods، يُزعم أن هذين التحديثين يوفران شحن بطارية محسّنًا لإبطاء معدل تقادم البطارية عن طريق تقليل الوقت الذي تقضيه AirPods مشحونة بالكامل.



وبالنسبة إلى إصلاحات الأخطاء، تعمل هذه التحديثات على إصلاح مشكلة ظهور عدسة الكاميرا باللون الأسود عند إطلاقها، وفقدان لوحة المفاتيح على شاشة القفل اللمسات عند محاولة إدخال رمز المرور، والمشكلات البسيطة في تطبيق الصور والطقس والمزيد.

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وفيما يلي قائمة كاملة بالميزات الجديدة في iOS 14.2:* أكثر من 100 رمز تعبيري جديد، بما في ذلك الحيوانات والطعام والوجوه والأشياء المنزلية والآلات الموسيقية والرموز التعبيرية الشاملة للجنسين والمزيد* ثماني خلفيات جديدة في كل من إصدارات الوضع الفاتح والداكن* يمكن للمكبر اكتشاف الأشخاص القريبين والإبلاغ عن المسافة بينهم باستخدام مستشعر LiDAR المضمن في iPhone 12 Pro وiPhone 12 Pro Max* دعم iPhone 12 Leather Sleeve مع MagSafe* شحن بطارية محسّن لـ AirPods لإبطاء معدل تقادم البطارية عن طريق تقليل الوقت تنفق أجهزة AirPods الخاصة بك مشحونة بالكامل* إشعارات مستوى صوت سماعة الرأس لتنبيهك عندما يؤثر مستوى الصوت على سمعك* عناصر تحكم جديدة في AirPlay لبث الترفيه في جميع أنحاء منزلك* دعم الاتصال الداخلي مع HomePod وHomePod mini باستخدام iPhone وiPad وأبل Watch وAirPods وCarPlay* القدرة على توصيل HomePod بـ أبل TV 4K للاستريو والصوت المحيط وصوت Dolby Atmos* خيار لتوفير إحصائيات حول إشعارات التعريض، دون التعرف عليك، إلى هيئات الصحة العامة المشاركة.كما يعمل هذا الإصدار أيضًا على إصلاح المشكلات التالية:* قد تكون التطبيقات معطلة في قفص الاتهام بالشاشة الرئيسية* قد يظهر محدد منظر الكاميرا باللون الأسود عند التشغيل* قد تفقد لوحة المفاتيح على شاشة القفل اللمسات عند محاولة إدخال رمز المرور* قد يتم تعيين التذكيرات بشكل افتراضي على الأوقات الماضية* قد لا تعرض أداة الصور المحتوى* يمكن أن تعرض أداة الطقس درجة الحرارة المرتفعة بالدرجة المئوية عند ضبطها على فهرنهايت* قد يشير وصف مخطط هطول الأمطار في الساعة التالية في الطقس بشكل غير صحيح إلى وقت توقف هطول الأمطار* تسجيلات المذكرات الصوتية هي تمت مقاطعته بسبب المكالمات الواردة* قد تصبح الشاشة سوداء أثناء تشغيل فيديو Netflix* قد تفشل أبل Cash في إرسال الأموال أو تلقيها عند الطلب عبر Siri* قد يتم إغلاق تطبيق أبل Watch بشكل غير متوقع عند الفتح* تم منع مسارات GPS الخاصة بالتمرين أو البيانات الصحية من المزامنة بين أبل مشاهدة وiPhone لبعض المستخدمين* تم تصنيف الصوت بشكل غير صحيح على أنه "لا يتم تشغيله" في لوحة معلومات CarPlay.* يتم تعطيل إشعارات التعرض عند استعادة iPhone من iCloud Backup أو نقل البيانات إلى iPhone جديد باستخدام iPhone Migrationفيما يلي قائمة كاملة بالميزات الجديدة في iPadOS 14.2:* أكثر من 100 رمز تعبيري جديد، بما في ذلك الحيوانات والطعام والوجوه والأشياء المنزلية والآلات الموسيقية والرموز التعبيرية الشاملة للجنسين والمزيد* ثماني خلفيات جديدة في كل من إصدارات الوضع الفاتح والداكن* يستطيع المكبر اكتشاف الأشخاص القريبين والإبلاغ عن المسافة بينهم باستخدام مستشعر LiDAR المضمن في iPad Pro مقاس 12.9 بوصة (الجيل الرابع)) وiPad Pro مقاس 11 بوصة (الجيل الثاني)* يستخدم اكتشاف المشهد في الكاميرا التعرف الذكي على الصور لتحديد الكائنات داخل المشهد وتحسين الصورة تلقائيًا على iPad Air (الجيل الرابع)* تقلل FPS التلقائي في الكاميرا معدل الإطارات تلقائيًا عند التسجيل فيديو لتحسين الالتقاط في الإضاءة المنخفضة ولتحسين حجم الملف على iPad Air (الجيل الرابع)* شحن بطارية محسن لأجهزة AirPods لإبطاء معدل تقادم عمر البطارية عن طريق redu مع الوقت الذي تقضيه AirPods مشحونًا بالكامل* عناصر تحكم AirPlay جديدة لبث الترفيه في جميع أنحاء منزلك* دعم الاتصال الداخلي مع HomePod وHomePod mini باستخدام iPhone وiPad وأبل Watch وAirPods وCarPlay* القدرة على توصيل HomePod بـ أبل TV 4K للاستريو، الصوت المحيطي، وصوت Dolby Atmos.يعمل هذا الإصدار أيضًا على إصلاح المشكلات التالية:* قد يظهر محدد منظر الكاميرا باللون الأسود عند التشغيل* قد تفقد لوحة المفاتيح على شاشة القفل اللمسات عند محاولة إدخال رمز المرور* يمكن أن تكون التذكيرات افتراضيًا على الأوقات الماضية* الصور عنصر واجهة المستخدم قد لا يعرض المحتوى* يمكن أن تعرض أداة الطقس درجة الحرارة المرتفعة بالدرجة المئوية عند الضبط على فهرنهايت* تسجيلات المذكرات الصوتية هي interr*تم التحديث من خلال المكالمات الواردة* قد تكون الشاشة سوداء أثناء تشغيل فيديو Netflix* قد تفشل أبل Cash في إرسال الأموال أو تلقيها عند طلبها عبر Siri