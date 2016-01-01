

تعملها إزاى .. 4 طرق تستفيد بيها من تليفونك القديم تعملها إزاى .. 4 طرق تستفيد بيها من تليفونك القديم

ليست هناك حاجة لوضع الهاتف القديم في أحد الأدراج وتركه، لأن هناك العديد من الطرق التي يمكنك من خلالها تشغيل هاتفك القديم والاستفادة منه، فلا تزال معظم الهواتف الذكية القديمة تتمتع بقوة كبيرة، يمكنك أن تفكر في جهازك كجهاز متصل لا يوجد به بطاقة SIM بعد الآن، وهنا بعض الاقتراحات حول ما يجب فعله بهذا الهاتف القديم الإضافي وفقا لما ذكره موقع "The verge".







جهاز تحكم عن بعد إضافي

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هل تعلم أن الهواتف الذكية تتحول لأجهزة تحكم عن بعد لأجهزة التلفزيون أو أجهزة البث، فيحتوي Apple TV على تطبيق للتحكم عن بعد لنظام iOS، وسيتحكم تطبيق Google Home في أجهزة Chromecast على iOS وAndroid.كما أن تطبيق Roku لنظامي التشغيل Android و iOS يكرر جهاز التحكم عن بُعد، وتشمل تطبيقات التحكم عن بعد الأخرى تطبيقات Amazon Fire TV لنظامي Android و iOS، وتطبيقات TiVo لنظامي التشغيل Android و iOS أيضًا.وتعد تطبيقات الهاتف أفضل من أجهزة التحكم "الريموت" التي تستخدمها، فهي تحتوي على لوحات مفاتيح، مما يجعل إدخال العناوين أسرع بكثير من التمرير حول لوحات المفاتيح الموجودة على الشاشة للأجهزة نفسها.منصة ألعابيمكنك استخدام هاتفك القديم كجهاز ألعاب، فهناك الكثير من الأدوات ، مثل Moga Mobile Gaming Clip For Xbox Wireless Controller ، والتي تتيح لك تثبيت هاتفك على أجهزة تحكم Xbox أو Playstation لقيادة اللعب.كاميرا ويبتعد كاميرات الويب مفيدة حقًا لكل من الأمان واجتماعات Zoom، ولكنها مطلوبة بشدة ولا يزال من الصعب العثور عليها هذه الأيام، خاصة مع ثمنها المرتفع لذلك يمكنك أن تستخدم هاتف أقدم بدلاً من ذلك.هاتف أطفالك الأولبالحديث عن الأطفال الصغار، يعتبر هاتفك القديم جهازًا مناسبا لهم، فيمكنك وضع الألعاب والتطبيقات المعتمدة على الهاتف، وتفعيل أدوات الرقابة الأبوية، وبذلك تكون جاهزًا، وفي حالة كسر الجهاز أو فقده، لن يكن هناك أي مشكلة لأنها كانت هاتف قديم على أي حال.